18 Ocak 2020 03:36

Üniversiteli kadınlar için her sorun iki kat zor

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kadın Yurtlarında kalan kadın öğrenciler, gece ışıklandırmadan ulaşım ve barınma sıkıntısına kadar birçok sorunun kadınların yaşamını daha da zorlaştırdığını anlattı.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kadın Yurtlarında kalan kadın öğrencilerden Nur Ertürk ve Büşra Kırmızı

Fotoğraf: Evrensel

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    Tuğba TAŞÇI 
    Uğur DÜZGÜN  
    Ankara

    Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kadın Yurtlarında kalan kadın öğrencilerle yaşam alanlarını oluşturan kampüs ve yurtlarındaki sorunları konuşmak için bir araya geldik. Gece ışıklandırmadan, ulaşım ve barınma sıkıntısına kadar birçok sorunun kadınların yaşamını daha da zorlaştırdığını anlatan öğrenciler, üniversitede mücadele olanaklarının daha fazla olmasına rağmen tacizin yaygın olmasına tepkili. Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Aydan Şenel, ”Ben Ankara’ya gelirken en güvenilir yerin kampüsler olacağını düşünüyordum. Halbuki her yerde aynı sorunların devam ettiğini gördüm. Çünkü birileri bunu yapabilecek güveni bir yerlerden buluyor” diyor. 

    İlk olarak konuştuğumuz Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencisi Nur Ertürk “Kadınlar bugünün Türkiye’sinde birçok sorunla baş başa kalıyor. Üniversitede bunun yansımalarını görebiliriz. Buna karşı birlik olmak bizler için önemli. Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu'nun (HÜKÇAT) üniversite içerisinde taciz birimleri kurduğunu duymuştum. Bunlar bizim için önemli bir dayanaklar” diyor. Yurt ve çevresindeki ışıklandırmanın yetersizliğine değinen Ertürk, kütüphaneye giden yol, Parlar Yurdu'na giden yol ve yurtların arkasında kalan alanların ışıklandırmasının yetersiz olduğunu söylüyor.

    'BAZI ARABALAR SADECE KADINLAR İÇİN DURUYOR'

    Yurtta kalan kadın öğrenciler, çözülmesi gereken en önemli sorunlardan birinin ulaşım olduğunu anlatıyor. Şehir merkezi ve metroya uzak olan Beytepe kampüsünde otostop çekmenin yaygın olduğunu ama bazen kadın öğrenciler için tehlikeli olduğunu söyleyen Ertürk, bu durumu şöyle açıklıyor: “Taksi kullanmanın bizler açısından imkansız hale geldiği bu dönemde ringlerin yetersiz olması, sabah ve akşam saatlerinde ise gittikçe azalması yüzünden otostopa mecbur kalıyoruz. Yalnızca kadın öğrencilere duran arabalar var. Numara istemekten tutalım, sözlü tacize kadar birçok örnekten bahsedebiliriz.” 

    'GÜVENLİK TARAFINDAN TACİZE UĞRADIĞIMIZ OLUYOR'

    Güvenlik görevlilerinin kadın öğrencilere yaklaşımını tacize vardırdığını anlatan Ertürk, “Bir arkadaşım güvenlik tarafından rahatsız edildi. Güvenlik görevlisinin cevabı ise ‘arkadaşız ne var’ şeklinde olmuştu. Yurt müdürlüğüne üniversiteden uzaklaştırılması için dilekçe verdik. Yurttan gönderildi fakat şu an üniversitenin nizamiyesinde çalışıyor” dedi.  

    Her sene yeni bir zamla ücreti artan yurtların yetersiz temizlendiğini ve yemekhanesinin olmadığına dikkat çeken Ertürk, “Kadınların kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hiçbir alan yok. 32 öğrencinin 3 duş kullanması sağlığımızı tehdit eder bir durum. Odalarımız haftada bir gün temizleniyor, sabunlar yenilenmiyor. Bu nasıl koşullar altında yaşadığımızın göstergesi. Bunların karşısında taleplerimizi rektörlükten diğer birçok kuruma bildirdiğimiz zaman düşmanca karşılanıyoruz” diyor.

    SOKAK IŞIKLANDIRMASI ÜNİVERSİTELERDE DE SORUN

    Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencisi Aydan Şenel de benzer sorunlardan şikayetçi. Gece saat 12’den sonra bazı ışıkların kapandığını söyleyen Şenel, kampüsün ıssız ve karanlık olması nedeniyle yurttan rahatça çıkamadığını anlatıyor. Ring otobüslerinin yetersizliği nedeniyle otostopa başvurduklarında sözlü tacizlere maruz kaldıklarını söyleyen Şenel, ”Ben Ankara’ya gelirken en güvenilir yerin kampüsler olacağını düşünüyordum. Halbuki her yerde aynı sorunların devam ettiğini gördüm. Çünkü birileri bunu yapabilecek güveni bir yerlerden buluyor” diyor. 

    BURSA 50 TL YURDA 65 TL ZAM GELDİ 

    Yaşam koşulları her gün kötüye giderken burslara 50 TL, yurtlara ise 65 TL zam geldiğini belirten Şenel, bu durum bize başka yerlerde umut aramak yerine, taleplerimiz için mücadele etmenin  gerçekliğini gösteriyor” diyor.

    ÜNİVERSİTEDE KADINLARIN KAZANIMLARI VAR AMA...

    Kimya Bölümü Öğrencisi Büşra Kırmızı, Hacettepe Üniversitesi’nde kadın öğrencilerin geçmişten bugüne sahip kazanımları olduğunu belirterek, “Hacettepe Üniversitesi’nde okuyan kadınlar kulüplerde bir araya gelebiliyor, kadın cinayetlerine tepki gösterebiliyor ya da herhangi bir taciz olayında daha örgütlü hareket edebiliyor. Ancak hala kadınlar bir cinsel obje olarak görülmeye devam ediyor” diyor.  Kadın yurtlarında, kadın güvenlik görevlilerinin arttırılması gerektiğini düşünen Kırmızı, yurdun temizliğinden, çamaşırhanelerin azlığına kadar birçok sorunun olduğunu söylüyor. Mutfak ve çamaşırhane sayılarının yetersiz olduğunu belirten Kırımızı, aslında bu hizmetlerin artırılması için birçok alanın bulunduğunu söylüyor. 

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