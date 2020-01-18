18 Ocak 2020 02:35

İş kazalarının günah keçileri taşeron çalışan iş güvenliği uzmanları mı?

Bir iş güvenliği uzmanı yazdı: Tutuklanan, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden iş güvenliği uzmanları görüldüğü gibi sadece danışmandır. İşverene tavsiye vermek ile yükümlüdür.

    • Paylaş

    Bir iş güvenliği uzmanı
    Denizli

    15 Eylül 2015, Cihan Ünal… 31 yaşında iş güvenliği uzmanı. Ankara’da çalıştığı Sinpaş Altınoran Konutları inşaatında üzerine düşen büyük bir saç parçasından dolayı başına darbe aldı. Olay yerinde yaşamını yitirdi. Cihan olaydan bir ay önce evlenmişti.

    6 Eylül 2018. Hakan Ünver... İSG uzmanı, 30 yaşında. İstanbul Kadıköy Caddebostan’da çalıştığı DASO Sadıkoğlu İnşaat’ta 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Ölüm tarihinden üç gün sonra düğünü olacaktı.

    8 Ocak 2020 Yüksel Erdoğan Alayoğlu… 58 yaşında iş güvenliği uzmanı. Ankara’da çalıştığı Havelsan inşaatı şantiyesinde yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastanede yaşamını yitirdi.

    17 Aralık 2019 tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir alışveriş merkezinde dış cephe süslemesi yapmak için kurulan vincin devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını kaybetmiş, 3 işçi yaralanmıştır. OSGB üzerinden kısmi süreli olarak görevlendirilmesi yapılan İş Güvenliği Uzmanı meslektaşımız Levent Turasay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 13 Ocak 2020 de Turasay serbest bırakıldı. İşçi sağlığı ve güvenliği için sahada taşeron olarak görev alan teknik personel olan arkadaşlarımız artık iş cinayetlerine kurban gitmekte. İşçi sağlığı ve güvenliği çalışmalarının 2010 yalından beri taşeron sisteme temsil edildiği ülkemizde; taşeron sisteminin başta işçi sağlığı ve güvenliğine aykırılık olduğu çalışma yaşamında nitelikli iş gücünün sömürü alanı artık o boyuta geldi ki can güvenliğimiz bile kalmadı.

    Öte yandan işçilerin iş cinayetlerinde ölümlerinin gizlenmemesi için duyuru yapan ilk kurum İSİG Meclisi üyeleri geçtiğimiz günlerde Ankara’da 2019 yılı iş cinayetleri raporunu basın açıklaması ile duyurmak istedi ve göz altına alındı.

    Raporda 2019 yılında en az 1736 işçi yaşamını yitirdi bilgisi vardı.

    2012 yılında 6331 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile iş güvenliği uzmanları da yasadan aldıkları yetki ile OSGB denen kiralık işçi bürolarında görevlerine başlamış oldular. Ne yetki ama… İlk yetki şoförlükle başlıyor iş güvenliği uzmanlarının çalışma hayatlarında. Fatura dağıtmak, tahsilat yapmak, ilaç reçetesi yazmak diye uzayıp gidiyor yetkiler. İğne yapmayı biliyor musun diye soranlar, insan kaynakları departmanına destek olanlar, kalite yönetim sistemi ile uğraşanlar şeklinde görev tanımları uzayıp gidiyor. Ayda yüzün üzerinde firma dolaşan mı ararsın, ön gördüğü riskleri tebliğ ettiği için işten atılan mı… Tüm bunlardan kalan zamanda ise asıl işimize dönebiliyoruz.

    İş sağlığı ve işçi güvenliğinin sağlanması ve önlemlerinin sağlanmasında öncelik devlet ve işverendedir. 6331 sayılı İSG Kanunu’nda da belirtildiği üzere, iş güvenliği uzmanlığı hizmetinin ‘İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak’ ve ‘profesyonel yardım’dır. Tutuklanan, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden iş güvenliği uzmanları görüldüğü gibi sadece danışmandır. İş yeri hekimleri de işçilerin işin yapımı süresince sağlıklarını kontrol etmek, işçiyi bilgilendirmek ve sağlık konularında işverene tavsiye vermekle yükümlüdür. 6331 sayılı Yasa’nın pek çok açığı vardır. Yapılmayan yahut “-mış” gibi yapılan denetimler uzmanların işini daha da zorlaştırmaktadır. İşverenin hemen hemen her uyarıya maliyet gözüyle baktığını istisnasız tüm uzmanlardan duymak mümkün. Hal böyle iken iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri işverenin yapmadığı veya yapamadığı çalışmaların takipçisi ve sorumlusu ve günah keçisi değildir. Elbette ki günlük hayatta suçun yahut ihmalin doğurduğu sonuçlarda bulunan ilk günah keçisi iş güvenliği uzmanları olmaktadır.

    MESLEK HASTALIKLARI KONUSUNDA DÜNYANIN EN KÖTÜ SİCİLLERİNDEN BİRİNE SAHİP BİR ÜLKE

    Sadece iş kazalarında değil, aynı zamanda meslek hastalıkları konusunda da dünyanın en kötü sicillerinden birine sahip bir ülkenin akademisi, meslek örgütleri, sendikaları ve konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşları nasıl bu konulara gözlerini kapatır, kulaklarını tıkarlar o ayrı. Aydın’ın Çine ilçesinde feldspat ve kuvars madenlerinde silikozis hastalığı ile uğraşan dahası meslek hastalığından dolayı işten atılan atılmayanlarında ölümle cebelleşen işçilerin haberlerini Evrensel sayfalarında okuyalı daha birkaç gün oldu. İş kazalarında dünya rekorlarına sahip bir ülkede nasıl işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimlerinde Heinrich’in 1930’lardan kalma kazada işçiyi (mağduru) suçlayan kaza kuramı üzerine inşa edilmiş saçma sapan materyaller kullanılır? Yine nasıl araçlar üzerine kurulmuş risk değerlendirme yöntemleriyle insan sağlığı ve güvenliği güvence altına alınmaya çalışılır? Örneğin devlet tarafından yayımlanan materyallerde, iş kazalarının nedenlerinde en büyük pay işçiye verilmektedir. İşçinin dikkatsizliğini, koca bir inşaat alanında yatay yaşam hattının maliyetinden dolayı yapılmamasından daha riskli görmektedir.

    Bu soruları çoğaltmak mümkün. Daha düşündürücü olan, bu içerikteki eğitimlerin son yıllara kadar işyeri hekimlerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve iş güvenliği uzmanlarına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından veriliyor oluşudur. Kuşkusuz çok daha üzücü olan, işçi sendikalarının bu konuda neredeyse hiçbir ciddi çaba içinde olmayışlarıdır. Son olarak Türkiye’de hâlâ dünyanın birçok ülkesindeki 4 yıllık İşyeri Hekimliği Uzmanlığı eğitiminin bulunmadığı, Türkiye’de işyeri hekimlerinin sadece bu alanın kısaca tanıtımının yapılabildiği sertifika programlarıyla eğitildiğini, aynı şekilde dünyanın birçok ülkesinde 4 yıllık lisans eğitimiyle kazanılan İş Güvenliği Uzmanlığı’nın işyeri hekimliğindeki gibi alanın kısaca tanıtımının yapılabildiği sertifika programlarıyla edinildiğini söylemek gerekir. Uzun sözün kısası Türkiye’nin iş kazalarında ölümlerde dünya ölçeğinde şampiyon oluşu tesadüf değildir, kiralık işçi büroları olan OSGB’lerden işçi başı ayda 20/dk görevlendirilen iş güvenliği uzmanı sistemin sorumlusu değildir.

    2018'de en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi

    2018'de en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    İran Dini Lideri Ali Hamaney: Trump bir palyaço
    SONRAKİ HABER

    Annelere ücretsiz ulaşım Sayıştay onayını bekliyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Evrensel’e BİK de, arkasındakiler de boyun eğdiremeyecek!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Demirtaş'ın Devran'ı, Devran'ın protokolü

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Şimdi zaman, gerçek bir grev için birleşme zamanıdır

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Sanat, edebiyat, siyaset ve Leylan…

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    AKP’nin topluma hizmeti

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Oscar’ın belgeselleri

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Şampiyonların olmadığı şampiyona

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Oyunlara zorunlu bir bakış - III

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Erdoğan’ın ‘evlenin’ buyruğu karşılık bulamaz, çünkü...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İhvancılığın önlenemez düşüşü!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Berlin Libya konferansında umut var mı?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Yemekhane protestolarının ardından

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Diyalektik ve metafizik

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Özel okul öğretmeni kıdem tazminatını alabilir

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Disiplin ve özgürlük, kural ve irade, insanlık ve birey
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bu çocuğun çığlığını duyun!
    Bu çocuğun çığlığını duyun!

    İstismar ettiği kızıyla babanın görüşebilecek olmasına itiraz eden avukat Tülay Bekar "Babanın onunla görüşmesi çocuğun ölmesi demek. Çocuğa bunu yapmayın" diyerek yetkililere seslendi.

    Sol Partiden Hansel: Almanya’nın Trump politikalarını onaylaması feci bir durum
    Sol Partiden Hansel: Almanya’nın Trump politikalarını onaylaması feci bir durum

    "İran konusunda ABD’nin hiçbir şekilde ortaya koymadığı sözde deliller kabul edildi. Böylece Ortadoğu’da Trump’ın belirlediği politika da onaylandı. Bu bize göre feci bir durumdur."

    Kraliyet öldü, yaşasın soytarılar!
    Kraliyet öldü, yaşasın soytarılar!

    Asıl mesele, Britanya işçi sınıfının böylesi saçmalıklarla meşgul edilmesi. Brexit ile işçi sınıfının kendi gündeminden uzaklaşmasına, kraliyetin soytarıca çağa yenik tartışmaları eklendi.

    Bursa'daki metal işçileri: Taleplerimizden taviz verilmesin
    Bursa'daki metal işçileri: Taleplerimizden taviz verilmesin

    Türk Metal üyesi metal işçileri: "Mitingde yerimizi alıp taleplerimizi sendikaya ve MESS’e bir kez daha göstermeliyiz. Mitingi sendikacılar değil biz yönlendirmeliyiz."

    Ürdün'ün yevmiyeli işçileri: Hiç duymadığınız radikal Ortadoğu hareketi
    Ürdün'ün yevmiyeli işçileri: Hiç duymadığınız radikal Ortadoğu hareketi

    Yevmiyeli İşçiler Hareketi, Ortadoğu için ‘radikal’ olan kadın-erkek sabahlama eylemleriyle ses getirdi, kazanım sağlamasına rağmen birçok kesim tarafından görmezden gelinerek yavaşça gözden kayboldu.

    Üniversiteli kadınlar için her sorun iki kat zor
    Üniversiteli kadınlar için her sorun iki kat zor

    Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kadın Yurtlarında kalan kadın öğrenciler, gece ışıklandırmadan ulaşım ve barınma sıkıntısına kadar birçok sorunun kadınların yaşamını daha da zorlaştırdığını anlattı.

    "Almanya'da göçmenlerin toplumu nasıl birlikte inşa ettiklerini göstermek istiyoruz"
    "Almanya'da göçmenlerin toplumu nasıl birlikte inşa ettiklerini göstermek istiyoruz"

    Türkiye’den Almanya’ya Göç Müzesi ve Dokümantasyon Merkezi 2023’te açılacak. Müdür Robert Fuchs: Müzenin ana hedeflerinden biri, göçmenlerin bu toplumu nasıl birlikte inşa ettiklerini göstermek olacak

    "Birlik" fotoğrafını aydınlatan kimin ışığı?
    "Birlik" fotoğrafını aydınlatan kimin ışığı?

    "Bu fotoğrafın bir mizansen olup olmadığı tartışmaya açık, zira asgari ücret sürecinde de benzer fotoğrafı görmüştük..."

    Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"
    Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    EMEP’ten Çineli maden işçileri ile dayanışma kampanyası
    EMEP’ten Çineli maden işçileri ile dayanışma kampanyası

    Emek Partisi Aydın İl Örgütü Çine’deki maden işçileri ile dayanışma kampanyası başlatarak, işçilerin talepleri için işçilerle birlikte mücadeleyi büyütme çağrısında bulundu.

    Birleşik Metal-İş İzmir’de MESS dayatmalarını protesto etti
    Birleşik Metal-İş İzmir’de MESS dayatmalarını protesto etti

    İzmir’de Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, "MESS şaşırdı sabrımızı taşırdı" diyerek eylem yaptı.

    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı
    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı

    TTB, 11 Ocak’tan başlayıp Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü de olan 17 Nisan Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü iş bırakma ile sonlanacak döneme ilişkin eylem takvimini açıkladı.

    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı
    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı

    Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube, 25. kuruluş yıl dönümü için kokteyl düzenledi. Etkinlikte konuşan şube yöneticileri baskılara karşı mücadele çağrısı yaptı.

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi
    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"
    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"

    Büyük Menderes’i eski güzel günlerine götürmek için mücadele eden kurumlardan biri olan Büyük Menderes İnisiyatifi, yarın saat 15.00’te “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” paneli düzenleyecek.