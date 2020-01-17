İran Dini Lideri Ali Hamaney: Trump bir palyaço

İran’da sekiz yıl aradan sonra dün ilk kez kıldırdığı cuma namazı öncesi bir vaaz veren Din Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hedefinde, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldüren ABD ve Başkanı Donald Trump vardı. İmam Humeyni Musalla Camii’nde ve etrafta toplanan binlerce kişinin attığı “Amerika’ya ölüm” sloganları ve tekbirlerin ardından sözü alan Hamaney, Irak’taki ABD üslerine düzenlenen saldırıları işaret ederek, “İran’ın bir dünya gücüne böylesi bir tokat atacak güçte olduğu gerçeği, Allah’ın elini gösteriyor” dedi. Donald Trump için “palyaço” ifadesini kullanan Hamaney, onun “İran halkını destekliyor gibi göründüğünü ancak zehirli hançerle sırtlarından bıçakladığını” söyledi. Süleymani’yi öldüren ABD’nin “terörist doğasını” ortaya koyduğunu savunan Hamaney, Ukrayna uçak kazasının ardından düzenlenen rejim karşıtı protestoların, “Süleymani suikastını gölgelediğini” ileri sürdü.

İngiltere, Almanya ve Fransa’ya seslenen Hamaney, “Batılı ülkeler, İranlılara diz çöktüremeyecek kadar zayıf” diyerek İran’ın müzakereye hazır olduğunu ancak ABD ile masaya oturmayacaklarını dile getirdi. (DIŞ HABERLER)