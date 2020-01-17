Tekstil işçileri vardiyadayken 13 yaşındaki kızları soba gazından zehirlendi

Denizli Merkezefendi’de 13 yaşındaki Seda Kesikbaş sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybetti. Seda’nın evde bulunan kardeşleri ise tedavi altına alındı.

Olay Gerzele Mahallesi’nde meydana geldi. Mesai saatleri içerisinde kızlarından haber alamayan tekstil işçisi anne Pervin Kesikbaş’ın şüpheleri üzerine haber verdiği komşuları eve gitti. Komşular 3 kız kardeşin baygın bedenleriyle karşılaştı. Komşuların haber vermesi üzerine acil servis ekipleri ve Hüsamettin-Pervin Kesikbaş çifti eve geldi.

Seda ve Sude Kesikbaş (13) ve Sena Kesikbaş (8) Denizli Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 13 yaşındaki Seda Kesikbaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kız kardeşlerin baygın bedenini bulan komşuları ise olayla ilgili, Seda ve Sude’nin hasta olduğu için okula gitmediklerini, küçük kız kardeş Sena’nın da onlara yardımcı olmak için okula gitmediğini belirtti. Soba borusunun evin daha iyi ısınması için tüm odalardan geçtiğini belirtilirken Kesikbaş çiftinin olayın gerçekleştiği saatlerde vardiyada olduğu öğrenildi.

Seda Kesikbaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin getirilişi sırasında yakınları ve arkadaşları göz yaşlarına hakim olamadı. 13 yaşındaki Seda’nın cenazesi, Servergazi Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardından toprağa verildi. (Denizli/EVRENSEL)