17 Ocak 2020 17:49

Dersim’de polisler tarafından tehdit edilen öğrenciler İHD’ye başvurdu

Dersim’de günlerdir haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili eyleme katılan öğrenciler, İHD'de basın açıklaması yaparak polisler tarafından tehdit edildiklerini anlattı.

Gülistan Doku eylemine katıldıkları için polisler tarafından tehdit edildiklerini anlatan öğrenciler.

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Orhan KURUL
    Dersim

    Dersim’de Gülistan Doku eylemlerine katılan öğrenciler, polis tarafından tehdit edildiklerini anlattı. Tehdit edilen öğrenciler, İHD Dersim şubesinde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan İHD Şube Başkanı Gürbüz Solmaz, olayın takipçisi olacaklarını söylerken öğrenciler savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirttiler.

    “KOLLUK BU SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ”

    Dersim’de son zamanlarda yaşanan olaylara karşı kentte bir duyarlılığın olduğunu söyleyen Gürbüz Solmaz bu duyarlılığın ülkede gündem olduğunu belirtti.  Eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına değinen Solmaz valiliğin aldığı kararı doğru bulmadıklarını söyledi. Kentteki eylem ve etkinliklere katılan kişilerin, polis ya da polis olduğunu iddia eden kişiler tarafından, sokakta önleri kesilerek tehdit edildiklerini söyleyen Solmaz “Bu durum kabul edilir değildir. Bundan dolayı yaşanacak olumsuz gelişmelerin bütün sorumluluğu buradaki kolluk kuvvetlerindedir. Çünkü bu tehditleri onlar yapmaktadır. Kolluk bu sorumluluktan kaçamaz.” diye konuştu.

    ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE “CEM TEKİNOĞLU” TEHDİDİ

    Tehdit edilen, Munzur Üniversitesi Sosyoloji bölümü 3. sınıf öğrencisi Lider Polat İHD’de yapılan açıklamada 13 Ocak’ta üniversitede Gülistan Doku bulunsun diye eylem yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu; “Rektörlüğe kadar yürüdük. Oturma eylemi yapıldı. Rektör geldi. Üniversitede daire başkanı olan Cem Tekinoğlu’nun taciz olaylarına karıştığına dair rektörün bilgilendirme yapmasını istedik. Söyledik ama rektör kaçtı. Günün sonunda tanımadığım bir numara aradı görüşmek istedi. Daha sonra bulunduğum yere geldi. Kapının önünde bir arabada bekliyorlardı. Benimle bir konu hakkında görüşmek istediklerini söylediler. Ben bir kafede oturup konuşabileceğimi söyledim ama onlar ısrarla vadiye doğru gidelim orada konuşalım dediler. Ben kabul etmeyince de bana ‘Sen bugün üniversitede Cem Tekinoğlu kardeşimizle ilgili açıklama yapmışsın, senin bu açıklamayı düzeltmen gerekir. Senin ve arkadaşlarının bu konu hakkında asla bir daha konuşmaması gerekir. Bu konuyu irdelemeyin.’ dediler. Bunu ne hakla söylediklerini söylediğimde de tehditkar bir üslupla ‘Sen bizi anlamadın mı?’ dediler.” diye konuştu. Polat, şahısların daha sonra arabaya binip uzaklaştıklarını söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve yanına gelen arabanın plakasını da gördüğünü aktardı. Polat şöyle devam etti: “Bu yönelimler birçok gence karşı var, bundan geri adım atmayacağımızı belirtiyoruz.”

    “BAŞIMA GELECKLERDEN POLİSLER SORUMLUDUR”

    Munzur Üniversitesi, Organik Tarım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sağlam da polisler tarafından tehdit edildiğini söyledi. Sağlam, Gülistan Doku için erkek öğrenci yurdunda yapılan eyleme katıldığını eylemden sonra eve dönerken Bayraktepe polis kontrol noktasında durdurulup polis kulübesine götürüldüğünü söyledi. Kulübenin içerisinde polislerden birinin kendisini darbettiğini söyleyen Sağlam, Polis amirinin hakaret ederek ‘şehri terk et, seninle görüşeceğiz, başına geleceklerden biz sorumlu değiliz’ tehditlerinde bulunduğunu söyledi. Sağlam polislere şehri terke etmeyeceğini ve başına geleceklerden polislerin sorumlu olduğunu aktardı.

    “SENİNLE SONRA GÖRÜŞECEĞİZ” TEHDİDİ

    Munzur Üniversitesi öğrencilerinden Dilara Aras’da Gülistan Doku’nun bulunması için eylemlere katıldığını ve tehdit edildiğini söyleyerek İHD’ye başvurdu. Ovacık yolunda üzerinde yürürken bir aracın yanında durduğunu ve kimliğini çıkarıp polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından GBT kontrolü yapıldığını ve o yoldan geçen başka insanların olmasından dolayı GBT’den sonra ‘seninle sonra görüşeceğiz’ diye tehdit edildiğini söyledi. Aras savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu da aktardı.

    VALİ YARDIMCISI İLE GÖRÜŞME

    Önceki gün valilikle eylem yasağına dair görüşen Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri, polis tehdidine ilişkin vali yardımcısı Selçuk Yosunkaya ile görüştüklerini aktardı. Görüşmede bulunan ve durumu Yosunkaya’ya aktaran yasaklanmış mitingin tertip komitesi başkanı ve Emek Partisi İl Yöneticisi Hıdır Demir, Yosunkaya’nın kendilerine “Bu konu hakkında yapılacak bir basın açıklamasını bir suç duyurusu olarak kabul edeceğiz ve gerekeni yapacağız” dediğini aktardı. Evrensel’e konuşan Demir, “Sadece vali yardımcısının değil, yargının da bu konuda gereğini yapma konusunda harekete geçmesi gerekir” dedi.

    “Munzur Üniversitesinde bir öğrenci kaçırılmak istendi” iddiası

    “Munzur Üniversitesinde bir öğrenci kaçırılmak istendi” iddiası

    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi

    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi

    Gülistan Doku için yapılan açıklamaya polis müdahale etti

    Gülistan Doku için yapılan açıklamaya polis müdahale etti

    Dersim’de Gülistan Doku ve istismar mitingi öncesi eylem yasağı getirildi

    Dersim’de Gülistan Doku ve istismar mitingi öncesi eylem yasağı getirildi

    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi

    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Birleşik Metal-İş İzmir’de MESS dayatmalarını protesto etti
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Seçim hazımsızlığı, planlı-programlı organize girişimler

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Erdoğan’ın ‘evlenin’ buyruğu karşılık bulamaz, çünkü...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İhvancılığın önlenemez düşüşü!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Berlin Libya konferansında umut var mı?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Yemekhane protestolarının ardından

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Diyalektik ve metafizik

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Özel okul öğretmeni kıdem tazminatını alabilir

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Disiplin ve özgürlük, kural ve irade, insanlık ve birey
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektubu anlattı
    Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektubu anlattı

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği mektuba dair "4 sayfalık mektupta Kanal’ı anlatacak değilim. Yüz yüze konuşmak istediğimi, bir brifing vermek istediğimi ilettim" dedi.

    Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen görüntüler soruşturma dosyasına girdi
    Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen görüntüler soruşturma dosyasına girdi

    Günlerdir kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

    GÜNCELLENDİ
    Doğa Koleji'nin İTÜ'ye devri tamamlandı, maaşların bir kısmı ödendi
    Doğa Koleji'nin İTÜ'ye devri tamamlandı, maaşların bir kısmı ödendi

    İTÜ Rektörü Mehmet Karaca, "Doğa Koleji ile ilgili devir işlemleri tamamlandı. Maaşlar yatmaya başladı" dedi.

    Basın İlan Kurumu cezaları hakkında soru önergesi verildi
    Basın İlan Kurumu cezaları hakkında soru önergesi verildi

    BİK’in Evrensel okurlarının birden fazla gazete almasını ceza sebebi sayması Meclis gündemine taşındı.

    Tekstil işçileri vardiyadayken 13 yaşındaki kızları soba gazından zehirlendi
    Tekstil işçileri vardiyadayken 13 yaşındaki kızları soba gazından zehirlendi

    Denizli Merkezefendi’de sobadan sızan karbonmonoksit gazı tekstil işçisi ailenin 13 yaşındaki kızı Seda Kesikbaş’ın ölümüne sebep oldu.

    Putin ekonomik krizin faturasını hükümete kesti
    Putin ekonomik krizin faturasını hükümete kesti

    Rus oligarşik sermayesi ve tekellerinin büyüme beklentilerinin yarattığı baskıya Putin’in başkanlık kadrosu daha fazla göğüs geremeyerek kurban seçtikleri hükümetin ipini çekmek zorunda kaldı

    Dersim’de polisler tarafından tehdit edilen öğrenciler İHD’ye başvurdu
    Dersim’de polisler tarafından tehdit edilen öğrenciler İHD’ye başvurdu

    Dersim’de günlerdir haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili eyleme katılan öğrenciler, İHD'de basın açıklaması yaparak polisler tarafından tehdit edildiklerini anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi
    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi

    Dersim Emek ve Demokrasi Platformunun günlerdir bulunamayan Gülistan Doku ve çocuk istismarlarına ilişkin düzenlemek istediği mitingin Valilik kararıyla yasaklanması protesto edildi.

    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Komünistler kimlerdir?
    Komünistler kimlerdir?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Birleşik Metal-İş İzmir’de MESS dayatmalarını protesto etti
    Birleşik Metal-İş İzmir’de MESS dayatmalarını protesto etti

    İzmir’de Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, "MESS şaşırdı sabrımızı taşırdı" diyerek eylem yaptı.

    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı
    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı

    TTB, 11 Ocak’tan başlayıp Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü de olan 17 Nisan Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü iş bırakma ile sonlanacak döneme ilişkin eylem takvimini açıkladı.

    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı
    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı

    Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube, 25. kuruluş yıl dönümü için kokteyl düzenledi. Etkinlikte konuşan şube yöneticileri baskılara karşı mücadele çağrısı yaptı.

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi
    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"
    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"

    Büyük Menderes’i eski güzel günlerine götürmek için mücadele eden kurumlardan biri olan Büyük Menderes İnisiyatifi, yarın saat 15.00’te “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” paneli düzenleyecek.

    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor

    Çiğli’de ‘Kendimize ayıracak bir zamanımız olmalı’ diyerek 5 yıl önce yola koyulan, bugün kendilerini ve çevrelerindeki kadınları değiştiren Viyan Kadın Korosu üyeleri yaşadıkları dönüşümü anlattı.