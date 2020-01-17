Dersim’de polisler tarafından tehdit edilen öğrenciler İHD’ye başvurdu

Orhan KURUL

Dersim

Dersim’de Gülistan Doku eylemlerine katılan öğrenciler, polis tarafından tehdit edildiklerini anlattı. Tehdit edilen öğrenciler, İHD Dersim şubesinde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan İHD Şube Başkanı Gürbüz Solmaz, olayın takipçisi olacaklarını söylerken öğrenciler savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirttiler.

“KOLLUK BU SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ”

Dersim’de son zamanlarda yaşanan olaylara karşı kentte bir duyarlılığın olduğunu söyleyen Gürbüz Solmaz bu duyarlılığın ülkede gündem olduğunu belirtti. Eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına değinen Solmaz valiliğin aldığı kararı doğru bulmadıklarını söyledi. Kentteki eylem ve etkinliklere katılan kişilerin, polis ya da polis olduğunu iddia eden kişiler tarafından, sokakta önleri kesilerek tehdit edildiklerini söyleyen Solmaz “Bu durum kabul edilir değildir. Bundan dolayı yaşanacak olumsuz gelişmelerin bütün sorumluluğu buradaki kolluk kuvvetlerindedir. Çünkü bu tehditleri onlar yapmaktadır. Kolluk bu sorumluluktan kaçamaz.” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE “CEM TEKİNOĞLU” TEHDİDİ

Tehdit edilen, Munzur Üniversitesi Sosyoloji bölümü 3. sınıf öğrencisi Lider Polat İHD’de yapılan açıklamada 13 Ocak’ta üniversitede Gülistan Doku bulunsun diye eylem yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu; “Rektörlüğe kadar yürüdük. Oturma eylemi yapıldı. Rektör geldi. Üniversitede daire başkanı olan Cem Tekinoğlu’nun taciz olaylarına karıştığına dair rektörün bilgilendirme yapmasını istedik. Söyledik ama rektör kaçtı. Günün sonunda tanımadığım bir numara aradı görüşmek istedi. Daha sonra bulunduğum yere geldi. Kapının önünde bir arabada bekliyorlardı. Benimle bir konu hakkında görüşmek istediklerini söylediler. Ben bir kafede oturup konuşabileceğimi söyledim ama onlar ısrarla vadiye doğru gidelim orada konuşalım dediler. Ben kabul etmeyince de bana ‘Sen bugün üniversitede Cem Tekinoğlu kardeşimizle ilgili açıklama yapmışsın, senin bu açıklamayı düzeltmen gerekir. Senin ve arkadaşlarının bu konu hakkında asla bir daha konuşmaması gerekir. Bu konuyu irdelemeyin.’ dediler. Bunu ne hakla söylediklerini söylediğimde de tehditkar bir üslupla ‘Sen bizi anlamadın mı?’ dediler.” diye konuştu. Polat, şahısların daha sonra arabaya binip uzaklaştıklarını söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve yanına gelen arabanın plakasını da gördüğünü aktardı. Polat şöyle devam etti: “Bu yönelimler birçok gence karşı var, bundan geri adım atmayacağımızı belirtiyoruz.”

“BAŞIMA GELECKLERDEN POLİSLER SORUMLUDUR”

Munzur Üniversitesi, Organik Tarım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sağlam da polisler tarafından tehdit edildiğini söyledi. Sağlam, Gülistan Doku için erkek öğrenci yurdunda yapılan eyleme katıldığını eylemden sonra eve dönerken Bayraktepe polis kontrol noktasında durdurulup polis kulübesine götürüldüğünü söyledi. Kulübenin içerisinde polislerden birinin kendisini darbettiğini söyleyen Sağlam, Polis amirinin hakaret ederek ‘şehri terk et, seninle görüşeceğiz, başına geleceklerden biz sorumlu değiliz’ tehditlerinde bulunduğunu söyledi. Sağlam polislere şehri terke etmeyeceğini ve başına geleceklerden polislerin sorumlu olduğunu aktardı.

“SENİNLE SONRA GÖRÜŞECEĞİZ” TEHDİDİ

Munzur Üniversitesi öğrencilerinden Dilara Aras’da Gülistan Doku’nun bulunması için eylemlere katıldığını ve tehdit edildiğini söyleyerek İHD’ye başvurdu. Ovacık yolunda üzerinde yürürken bir aracın yanında durduğunu ve kimliğini çıkarıp polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından GBT kontrolü yapıldığını ve o yoldan geçen başka insanların olmasından dolayı GBT’den sonra ‘seninle sonra görüşeceğiz’ diye tehdit edildiğini söyledi. Aras savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu da aktardı.

VALİ YARDIMCISI İLE GÖRÜŞME

Önceki gün valilikle eylem yasağına dair görüşen Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri, polis tehdidine ilişkin vali yardımcısı Selçuk Yosunkaya ile görüştüklerini aktardı. Görüşmede bulunan ve durumu Yosunkaya’ya aktaran yasaklanmış mitingin tertip komitesi başkanı ve Emek Partisi İl Yöneticisi Hıdır Demir, Yosunkaya’nın kendilerine “Bu konu hakkında yapılacak bir basın açıklamasını bir suç duyurusu olarak kabul edeceğiz ve gerekeni yapacağız” dediğini aktardı. Evrensel’e konuşan Demir, “Sadece vali yardımcısının değil, yargının da bu konuda gereğini yapma konusunda harekete geçmesi gerekir” dedi.

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Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi