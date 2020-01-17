İzmir Konak Eski Sümerbank önünde bir araya gelen Birleşik Metal-İş üyesi işçiler “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “MESS şaşırdı sabrımızı taşırdı”, “Genel grev genel direniş” sloganları ile MESS’in toplu sözleşme dayatmalarını protesto etti.

Eyleme CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK'e bağlı Genel-İş şube yöneticileri, siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Açıklamayı okuyan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, "Bugün İzmir’in bu meydanında bir kez daha sorunlarımızı İzmir halkıyla paylaşacağız. Bu bir destandır. Bir tarafta işverenlerin bir numaralı patron sendikası MESS var ve diğer tarafta metal işçileri var. Yani bu bir sınıf kavgasıdır. Bu kavga sınıf savaşı sürdüğü müddetçe devam edecektir” dedi.

2010 ve 2015 yıllarında aldıkları kazanımları kaybetmemek için mücadele ettiklerini ifade eden Serdaroğlu, aylardır fabrikalarda, meydanlarda çeşitli eylemler yaparak seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi. Serdaroğlu, “Patronlar yanlarına aldıkları AKP hükümeti ile birlikte kazançlarını artırmanın yollarını aradılar. Bugünlerde yine grev tehditlerini önümüze koydular. Biz o tehditlere pabuç bırakmayacağız. Yüzde 20'lere işsizliğin vardığı bir yerde, krizin bedelini işçilere ödetmek istiyorsunuz. Onun için metal işçileri isyan ediyor” diye konuştu.

MESS'in teklifinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulayan Serdaroğlu, bu süreçte metal işçilerinin yaşayacağı kaybın tüm işçi sınıfının kaybı olacağını söyledi. Greve her geçen gün daha fazla yaklaştıklarını ifade eden Serdaroğlu, “Haklarımızı önümüze koyarak greve çıkacağımızı söyledik. Sizin yaklaşımlarınız bizi greve zorluyor. Biz onların grev yasaklarını tanımayacağız" diyerek Gebze'deki mitinge katılım çağrısı yaptı. Son olarak Gebze mitingi sonrası grev tarihlerinin belli olacağını söyledi. (İzmir/EVRENSEL)

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler İzmir’de MESS dayatmalarını protesto etti: MESS şaşırdı, sabrımızı taşırdı https://t.co/a6RjxTA3lA pic.twitter.com/Jfv0lqn8tx — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) January 17, 2020

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