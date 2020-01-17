Atina’dan AB’ye “Türkiye vetosu” tehdidi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ile ilgili yeni bir çıkış yaptı.

Miçotakis, Ankara ile imzaladığı muhtırayı geçersiz ilan etmemesi halinde Trablus’un Avrupa Birliği ile imzalayacağı her türden anlaşmayı veto edeceklerini söyledi.

Alpha televizyonunda yayımlanan konuşmasında Miçotakis “Mutabakatın geçersiz sayılması bir ön koşul olarak konmadıkça Yunanistan Libya için öngörülen herhangi bir siyasi çözümü, (Avrupa Birliği) zirve toplantılarında kabul etmeyecek” dedi.

Yunanistan Başbakanı “Basitçe ifade etmek gerekirse konu daha zirveye gelmeden önce (Avrupa Birliği) dışişleri bakanları düzeyinde vetomuzu kullanacağız” diye konuştu.

AB MUTABAKAT MUHTIRASINI GEÇERSİZ SAYMIŞTI

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını” 27 Kasım tarihinde imzalanmıştı. 8 Aralık tarihinde yürürlüğe giren mutabakatın tescil edilmesi için Birleşmiş Milletlere de bildirimde bulunulmuştu.

Avrupa Birliği anlaşmayı 12-13 Ocak tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen liderler zirvesinde gündemine almıştı. Zirve sonrası açıklanan ortak bildiride mutabakatın “Üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiği, deniz hukukuna aykırı olduğu ve bu nedenle üçüncü taraflar açısından hukuki sonuçlarının bulunmadığı” açıklanmıştı. Bildiride AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs ile “Yanlış anlaşılmaya imkan vermeyecek şekilde” dayanışma içinde olunduğu da belirtilmişti.

Yunanistan, Libya iç savaşına çözüm için pazar günü Berlin’de düzenlenecek konferansa davet edilmedi. Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı savaşan Libya Ulusal Ordusuna komuta eden Halife Hafter konferansa gitmeden önce Atina’ya sürpriz bir ziyaret düzenledi. Hafter’in Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor. Atina, Berlin’deki zirveye davet edilmemesine bir kez daha tepki gösterdi. Ülkesinin konferansa çağırılmamasının “yanlış olduğunu” ve hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Miçotakis Almanya Başkanı Angela Merkel ile cuma günü telefon görüşmesinde konuyu gündeme getireceğini belirtti. (HABER MERKEZİ)

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