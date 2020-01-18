18 Ocak 2020 03:52

Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"

Yönetmen Sertaç Yıldız, halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Aşık Mahzuni Şerif’in hayatını “Kanadım Değdi Sevdaya” isimli belgeselle anlatacak.

Fotoğraf: Çiğdem Mazlum

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    Şerif KARATAŞ
    İstanbul

    Halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Aşık Mahzuni Şerif’in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Ozanın yaşamı, eserleri ve yaşadığı dönemi anlatan “Kanadım Değdi Sevdaya” belgeselinin yönetmenliğini Sertaç Yıldız üstleniyor. Yıldız’la belgeseli konuştuk.

    “Belgeselde Maraş’ta başlayıp dünyaya yayılan müzisyen ve düşünce insanı Mahzuni Şerif’in izini sürmeye çalışıyoruz” diyen Yıldız, ustanın yaşam hikayesini, felsefesiyle bütünleştirmek istediklerini aktardı.

    "MAHZUNİ DİNLEYEREK BÜYÜDÜM"

    Belgeseli çekmesinde Mahzuni’nin şarkılarıyla büyümesinin etkisi olduğunu dile getiren Yıldız, “Mahzuni Şerif, aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri. Aşıklık geleneği, tam da bu toprakların tarihine karşılık geliyor. Aşıklar, yaşadıkları dönemin sosyal ve kültürel atmosferini olduğu kadar insanlık değerlerini de bugüne ulaştıran birer köprü gibiler. Kişisel olarak Maraşlı olduğum için çocukluğumdan itibaren Mahzuni dinleyerek büyüdüm. Bizim oralarda Mahzuni ve onun gibi birçok aşık, müzisyen olmanın çok ötesinde yaşamın bir parçası gibidir. Yüzlerce eseri bu topraklara ait kültürün taşıyıcısı olarak üreten ustaya aşık kimliğiyle baktık. Aynı zamanda ustanın yaşam hikayesini felsefesiyle bütünleştirmek istedik” dedi.

    "İZİNİ SÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

    Belgeselin çekimlerine 2019’un haziran ayında Mahzuni’nin köyü olan Berçenek’te başladıkları aktaran Yıldız şunları söyledi:

    “Mahzuni Şerif’in yaşamında, Berçenek’in çok önemli bir yeri var. Bu nedenle çekim süreci Berçenek’te başladı. Köyünde, köyde kaldığı evde, saatlerce zaman geçirdiği ve eserlerini yazıp bestelediği bahçede çekimler yaptık. Yürüdüğü yolları, yaşadığı atmosferi hissetmeye çalıştık. Ankara ve İstanbul’da ailesi ve hayatına değen birçok kişi ile görüştük. Daha görüşeceğimiz kişiler ve gideceğimiz yerler var tabii. Belgeselde Maraş’ta başlayıp dünyaya yayılan müzisyen ve düşünce insanı Mahzuni Şerif’in izini sürmeye çalışıyoruz. Tabii başarabildiğimiz ölçüde.”

    NİSANDA TAMAMLANACAK

    Belgeseli nisan ayında tamamlayarak, izleyiciye ulaştırmak istediklerini belirten Yıldız, “Başından beri bu projenin, belgeselin, en zor yanı Mahzuni Şerif gibi bir ismi hakkıyla anlatabilme kaygısıydı. Belirttiğim gibi Mahzuni Şerif büyük bir düşünce insanı, büyük bir dünya. En çok kafa yorduğumuz kısım bu” şeklinde konuştu.

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