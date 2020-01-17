Adana'da inşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı

"Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"

Büyük Menderes’i eski güzel günlerine götürmek için mücadele eden kurumlardan biri olan Büyük Menderes İnisiyatifi, yarın saat 15.00’te “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” paneli düzenleyecek.