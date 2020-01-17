17 Ocak 2020 16:28
Adana'da inşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı
Adana'nda kız yurdunun inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı. İşçilerden ikisinin durumu kritik.
Fotoğraf: Mutlu Güney/AA
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde inşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı.
Gültepe Mahallesi'ndeki kız yurdunun inşaatında çalışan 3 işçi, 3. kattaki iskeleden düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, yaralı işçileri çevredeki hastanelere kaldırdı.
İşçilerden ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (Adana/AA)
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