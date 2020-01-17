Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil

İstanbul’daki Hz. Ali Camii önünde cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ilettiği mektupla ilgili konuştu. "Kişiye özel bir mektupsa açıklamam doğru olmaz. Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil" diyen Erdoğan, CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahından arazi, arsa aldığı iddiasına dair de "Parası olan alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MEKTUP GİZLİ BİR MEKTUP"

"Mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama mektubun detaylarını benim açıklamama gerek yok. Kişiye özel bir mektupsa, üzerinde özellikle çizikler varsa şahsa aittir. Açıklama doğru olmaz. Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil, bizim konumuz. Yurt dışından Şehamuzan'ın şu kadar yeri var falan tabii ki hanımefendinin burada böyle bir yeri yok, yalan. Son günlerde bir şey ortaya çıktı, CHP'liler buralarda yer alıyor diye. Bu da benim derdim değil. Beni ilgilendirmiyor. Yasal düzenlemeler yaptık, yabancılara da bu arazilerimizin satışlarını açtık. Yerli olanlar da zaten alabiliyor. Ama ben bununla ilgili olarak da bu güzerhâhta satışların yapılmasına yönelik bir imkanı da tanımış değiliz. Bizim derdimiz başka. Şu anda Kanal İstanul'la biz dünyaya bir sinyal veriyoruz."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu, önceki gün Erdoğan'a 4 sayfalık Kanal İstanbul mektubu sunmuştu ve "Mektubu okudu. Çünkü yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum" demişti. (HABER MERKEZİ)

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