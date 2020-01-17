Doğa Koleji'nin İTÜ'ye devri tamamlandı, maaşların bir kısmı ödendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Mehmet Karaca, Doğa Koleji'nin devir işlemlerinin tamamlandığını ve öğretmen ile personel maaşlarının ödenmeye başlandığını açıkladı.

Karaca, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada,"Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Tüm Doğalılar tatile gönül ferahlığı ile giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Öğretmenlere ve velilere gösterdikleri sabır ve dayanışma için teşekkür eden Karaca, "Artık öğretmenlerimizin çocukların eğitimiyle çocuklarımızın dersleriyle ilgilenmelerinin vaktidir" ifadelerini kullandı.

Karaca, Doğa Koleji'nin borçlu olduğu grupların, bankalar, Doğa Koleji mensupları ve tedarikçiler olarak sıralanabileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu borçların analizi uzmanlar tarafından yapıldı. Ancak bu aşama, devir sürecinin sadece birinci basamağıydı. İTÜ'de 7 yıldır okullarımızın yönetim kurulu başkanlığını yapan, ülkemizin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak için çeşitli kademelerde görev alan ve aynı zamanda bir İTÜ mezunu olan Serhat Özeren'in, Doğa Koleji'nin yönetimine getirilmesini sağladık."

Karaca ayrıca bundan sonra Doğa Koleji'nin kamuoyunda, başarıları ile gündem olacağının garantisini verdi.

BAKAN SELÇUK DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğretmenlerin aylardır maaşlarının ödenmediği, veli ve öğrencilerin mağdur edildiği Doğa Koleji'ne bugün yaptığı açıklamada "Konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" demişti. (HABER MERKEZİ)

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