Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Çözüm süreci yürüyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aylardır maaşlarının ödenmediği, veli ve öğrencilerin mağdur edildiği Doğa Kolejine ilişkin konuştu. "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığının dışındaki bazı işlemler" diyen Selçuk, "Konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" dedi.

Ankara'da Mamak Zeki Tartaç İlkokulundaki karne dağıtım törenine katılan Bakan Selçuk, bir gazetecinin Doğa Kolejinde maaşların ödenmemesine ilişkin sorusu üzerine, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığının dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Aylarca öğretmen maaşlarının ödenmediği için eğitimin durduğu Doğa Kolejinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfına devredilmesine rağmen yaşanan sorunlar hâlâ çözülemedi.

Devrin 18 Aralık’ta duyurulmasının ardından 30 Aralık’ta İTÜ'nün internet sitesinde Doğa Kolejinin İTÜ ailesi bünyesinde yer alacağı açıklanmıştı. Öte yandan 6 Ocak’ta ise İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Okullarının franchising kurucu temsilcileriyle görüştü, gelişmeler ve süreç hakkında paydaşları bilgilendirdi.

Veliler son olarak ise geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir araya gelmişti. Doğa Kolejinde 5 aydır maaşların verilmemesinin yaşamsal sorun olduğunu söyleyen veliler yaptıkları açıklamada, "Eğitimin temelini oluşturan öğretmenimiz ve okullarımızda çalışan emekçilerimiz yeni yıla da maaşsız, beş aydır birikmiş borçlarıyla girmişlerdir. Devlet yetkilileri ve devir işlemleriyle sorumlu olanlar, hiç aklınıza geliyor mu 5 aydır maaş almayan insanların sofrasında ne var? Evleri sıcak mı? Temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

16 Ocak'ta ise öğretmenlerin aylardır maaşlarının ödenmediği, veli ve öğrencilerin mağdur olduğu Doğa Kolejinde merakla beklenen satış süreci tamamlandı ve İTÜ'ye devri ticaret kayıtlarında tescil edildi. (HABER MERKEZİ)

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