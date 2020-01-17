Mersin Çimsataş işçileri eylem yaptı

Mersin’de MESS grup sözleşmelerinde grev aşamasına gelen ve DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çimsataş Fabrikası’nda işçiler, saat 16:00 vardiya girişinde eylem yaptı.

Sloganlarla yürüyüş yaparak fabrikaya ge “Zafer burada elimizde, MESS bize gelecek önümüze”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” ve “Geliyor geliyor genel grev geliyor” sloganlarının atıldığı yürüyüşe yaklaşık 200 işçi katıldı. (Mersin/EVRENSEL)

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