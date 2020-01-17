17 Ocak 2020 12:53
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul’un ÇED raporunu onayladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ÇED raporunu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.
Fotoğraf: DHA
Kanal İstanbul’a ilişkin görüşe açılan ÇED Raporu onaylandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “ÇED Raporu’nu bugün itibariyle onayladık” dedi.
Ayrıntılar birazdan... (HABER MERKEZİ)
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