17 Ocak 2020 12:25

Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı

Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube, 25. kuruluş yıl dönümü için kokteyl düzenledi. Etkinlikte konuşan şube yöneticileri baskılara karşı mücadele çağrısı yaptı.

Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube'nin 25. yılı kutlaması.

Fotoğraf: Evrensel

Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi, 25. kuruluş yıl dönümü için kokteyl düzenledi. Bornova Belediyesi Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe KESK'e bağlı diğer sendika şubelerinin yanı sıra, Bornova emek ve demokrasi güçleri de katılım gösterdi. Etkinlikte konuşan şube yöneticileri baskılara karşı mücadele çağrısı yaptı. 

Etkinlikte konuşma yapan Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şube Kadın Sekreteri Reyhan Kaygusuz, eğitim emekçilerinin örgütlenme tarihine değindi. Kaygusuz, "Eğitim emekçilerinin ikinci meşrutiyet döneminde Encümen-i Muallim ile başlayan örgütlenme mücadeleleri günümüze kadar farklı isimler altında geldi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile TÖB-DER kapatılmış birçok üyesi tutuklanmıştır. Beraberinde örgütlenme yasağı getirilerek eğitim emekçilerinin örgütlenme hakkı ellerinden alınmaya çalışılmıştır" dedi. 

ÇEYREK ASIRLIK MÜCADELE TARİHİ

Eğitim emekçilerinin yılgınlığa düşmeden mücadeleye devam ettiğini belirten Kaygusuz, "Bu baskı ve engellemelere karşı 1986 yılında "abece" dergisi ve Eğit-Der tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda 28 Mayıs 1990'da Eğitim İş Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Eğitim-İş) ve 13 Kasım 1990'da Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğit-Sen) kurulmuştur. Daha sonra 23 Ocak 1995 tarihinde Eğitim-İş ve Eğit-Sen birleşerek Eğitim-Sen'i oluşturmuşlardır. Çeyrek asırdır mücadele tarihinde varlığını korumaya devam eden Eğitim Sen eğitim emekçilerinin tek ve gerçek temsilcisi ve hareketin sürdürücüsüdür" diye konuştu.

"BASKILARA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ" 

Daha sonra söz alan Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şube Sekreteri Suat Epözdemir ise, KHK'ler ile ihraç edilen eğitim emekçilerine, sürekli değişen eğitim müfredatına ve ataması yapılmayan öğretmenlere de değinerek, mücadele vurgu yaptı. Yıllardır hiç bir baskıya, sürgüne hatta katliamlara boyun eğmediklerini dile getirerek, "Gericiliğe karşı laikliği, aydınlığı, bilimi savunan, savaşa karşı barışı, cinsiyet ayrımcılığına karşı kadın özgürlüğünü, yasaklara karşı demokrasiyi savunmayan devam ediyoruz. Bu değerlere sahip çıkacağız ve mücadeleci kimliğimizden ödün vermeyeceğiz" dedi. Etkinlik daha sonra emekli öğretmenlere plaket verilmesi, türkü ve halaylarla devam etti.  (İzmir/EVRENSEL)

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