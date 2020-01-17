Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı

Antep'teki Zeugma Mozaik Müzesinde görev yapan ve izinde gittiği Diyarbakır'da ağabeyinin evinde yaşamına son veren Arkeolog Merve Kaçmış'ın mobbinge uğradığı iddiasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan idari soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında, Müze Müdürü E.Ö. ile uzmanlar A.B. ve K.K. görevden uzaklaştırıldı.

Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharın ardından adli soruşturma başlatılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı trafından da olayın araştırılması için idari soruşturma başlatılıp, Zeugma Mozaik Müzesine müfettiş gönderilmişti. DHA'nın verdiği bilgiye göre, müfettişlerin devam ettirdiği soruşturma kapsamında, Müze Müdürü E.Ö. ile 2 uzman görevinden uzaklaştırıldı.

Kültür Sanat Sen'in verdiği bilgiye göre, görevden uzaklaştırılan uzmanların isminin A.B. ve K.K. olduğu öğrenildi.

ENVARTER SAYIMI YAPILIYOR

Merve Kaçmış'a görevden ayrılan başka personelin zimmetindeki "Pişmiş Toprak Eserler"i zimmetine alması gerektiğinin söylendiği, Kaçmış'ın ise envanter eksikliği olduğu için eserleri zimmetine almadığı gerekçesi ile mobbinge maruz kaldığı iddia edilmişti. Kaçmış'ın eksik olduğu için zimmetine almadığı iddia edilen tarihi eserlerin sayımına başlandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Antep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesinde 2 yıldır görevli Arkeolog Merve Kaçmış izne ayrılarak, memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evine gitti. Kaçmış, 13 Ocak'ta ağabeyinin kaldığı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde pencereden atlayarak, yaşamına son verdi. Merve Kaçmış'ın cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Yakınları, Merve Kaçmış'ın, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbinge maruz kaldığı için psikolojisinin bozulması sonucu intihar ettiğini öne sürmüştü. (HABER MERKEZİ)

Arkeolog Merve mobbing sonucu intihar etti iddiası: Yetkililer mobbinge sessiz