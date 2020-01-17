BM İnsan Hakları Konseyi Araştırma Komisyonu: Suriye’de beş milyon çocuk kayıp

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Araştırma Komisyonu, Suriye'deki çocukların durumuyla ilgili hazırladığı raporun sonuçlarını açıkladı. Raporda, Suriye'deki savaş nedeniyle iki milyondan fazla çocuğun düzenli bir okul eğitimi alamadığına dikkat çeken komisyon, savaşın başlamasından bu yana ülkede binlerce okulun yerle bir olduğu ya da askeri amaçlı kullanıldığına dikkat çekti. Komisyon, Suriye hükümeti ve silahlı gruplara, çocukların okula yeniden erişiminin sağlanması için duyarlılık çağrısında bulundu.

Raporda, geçen yıllarda Suriye'de çocukların okula gitmesini engelleyen şiddet olayları listelendi. Bunlar arasında çocukların asker olarak kullanılması, küçük kız çocuklarının tecavüze maruz bırakılması ve çocukların gözü önünde idam cezalarının infaz edilmesi gibi olaylar sıralandı.

ÇOCUKLAR CİNSEL ŞİDDET MAĞDURU

Çocukların özellikle cinsel şiddet mağduru olduklarına işaret edilen raporda, aileleri korkutularak kız ve erkek çocuklarının istismar edildiği belirtildi. BM uzmanlarının hazırladığı raporda, çocukların IŞİD ve diğer terör grupları tarafından cinsel istismara uğradığına yer verildi. Erkek çocuklarının ayrıca IŞİD tarafından infazcılığa zorlandıkları da belirtiliyor.

BEŞ MİLYON ÇOCUK KAYIP

Raporda, çocukların acı ve yokluk içinde büyüdükleri belirtilerek, bunun ileride yıkıcı psikolojik sonuçlara sebebiyet vereceği ifade edildi. BM'nin verilerine göre Suriye'de beş milyon çocuk da kayıp. Çok sayıda kız ve erkek çocuğu da Suriye'de yerleşim birimlerine ve sivil hedeflere düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti. Ancak raporu hazırlayan uzmanlar, bu konuda net sayılara ulaşamadıklarını vurguladı.

BEŞ BİN TANIKLA GÖRÜŞÜLDÜ

Brezilyalı siyaset bilimci Paulo Sergio Pinheiro başkanlığındaki araştırma komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Eylül 2011'den Ekim 2019'a kadar olan dönemi kapsıyor. Rapor, aralarında kurbanlar, savaşçılar, kurban yakınları, görgü tanıkları, doktorlar ve savaşçıların da bulunduğu 5 bin kişiyle görüşmeler yapılarak hazırlandı. (HABER MERKEZİ)