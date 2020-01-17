Hatay'da torunlarını istismara maruz bırakan faile 23 yıl hapis cezası verildi

Hatay'da iki torununu istismara maruz bırakan C.Ö. adlı faile, "Çocuğun yakını tarafından nitelikli cinsel istismarı" suçundan 23 yıl hapis cezası verilerek tutuklanması yönünde karar verildi.

Mezopotamya Ajansının haberine göre, Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaşayan 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan dede C.Ö. (74) hakkında açılan davanın karar duruşması İskenderun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık dede C.Ö., çocukların annesi, müştekiler ile üç tarafın vekilleri katıldı. Celsede ilk olarak tanıklar dinlendi.

Önceki celsede esasa dair mütalaasını sunan savcı, sanığın üzerine atılı "Çocuğun yakını tarafından nitelikli cinsel istismarı" suçunu işlediğinin delillerce mevcut olduğunu kaydederek, Ö.C.'nin TCK 103/2, 103/3(c), 43/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca her iki çocuk için ayrı ayrı cezalandırılıp, hükümle birlikte tutuklanmasını istedi. Sanık diğer duruşmalardaki beyanlarını tekrarlayarak, kendisine iftira atıldığını ve suçsuz olduğunu iddia etti.

AVUKATTAN "ÇOCUKLARIN ŞAHİDİ YOK" SAVUNMASI

Sanığın avukatı müvekkilinin üzerine atılı suçlamayı reddedip, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Çocuklar neden bunca sene anlatmadı. Çelişkili ifadeleri müvekkilimin geçmişi tertemiz ona bu suçlamayı yöneltmek ahlaksızlık. Çocukların şahidi yok"

Çocukların avukatı Mehtap Sert, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini ve cezalandırılmasını gerektiğini vurgulayarak, "Adli Tıp raporu istismarı doğruluyor. Sanık, çocukların yaşam alanından uzak durmuyor. Hükümle tutuklansın" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık C.Ö.'ye "Çocuğun yakını tarafından nitelikli cinsel istismarı" suçunun TCK 103/2, 103/3(c), 43/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca her iki çocuk için ayrı ayrı toplam 23 yıl hapis cezası verip, tutuklanmasına karar verdi.

İskenderun Kadın Platformu üyesi kadınlar ve Avukat Mehtap Sert, duruşma sonrası fotoğraf çektirdi. (HABER MERKEZİ)

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