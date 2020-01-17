TÜİK, suça sürüklenen çocuklarla ilgili 2019 verilerini açıklamadı

TÜİK suça sürüklenen çocuklarla ilgili 2019 yılı istatistiklerini açıklamadı. CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: TÜİK veri gizleyerek yaşanan sorunların üzerini örtmeye, sorunları göstermemeye çalışıyor, açıkça suç işliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her yıl düzenli olarak açıkladığı suça sürüklenen çocuklarla ilgili istatistikleri 2019 yılında açıklanmazken kurumun 2020 yılı istatistik takviminden de çıkarıldı. Kurumun açıklamadığı istatistiklerde Türkiye’de çocuklar arasındaki uyuşturucu kullanımı ve çocuklara yönelik cinsel istismar gibi kamuoyunda yankı uyandıran veriler bulunuyordu.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, verileri açıklamayan TÜİK Başkanı Yinal Yağan ve kurumun görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İlgezdi, 2018 yılı verilerinin 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanması gerektiğini vurgulayarak “Açıklanan rakamlar büyük bir infial yaratmış, ulusal ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. TÜİK açıkça veri gizleyerek yaşanan sorunların üzerini örtmeye, sorunları göstermemeye çalışıyor ve açıkça suç işliyor” değerlendirmesini yaptı. İstatistiklerde uyuşturucu kullanan, cinsel istismara uğrayan çocuklarla ilgili çarpıcı veriler bulunuyordu.

YARALAMA, HIRSIZLIK, UYUŞTURUCU

TÜİK’in her yıl ağustos ayında bir önceki yıla ait açıkladığı suça sürüklenen çocuklarla ilgili veriler 2019 yılında açıklanmamıştı. En son Ağustos 2018 tarihinde 2017 yılına ait veriler açıklanmıştı. Türkiye’de 2017’de suça sürüklenme nedeniyle getirilen çocuk sayısı 107 bin 984 oldu.

Söz konusu çocukların yüzde 57.7’sini 15-17, yüzde 23.3’ünü 12-14, yüzde 18.5’ini ise 11 yaş ve altı gruptakilerin oluşturduğu görüldü. Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 66.1’i erkek, yüzde 33.9’u ise kız çocuklarından oluştu.

Güvenlik birimlerine getirilen çocukların yüzde 34.4’üne yaralama, yüzde 24.8’ine hırsızlık, yüzde 6.6’sına Pasaport Kanunu’na muhalefet, yüzde 6.2’sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 3,9’una mala zarar verme suçu isnat edildi. Adli birimlere sevk edilen çocuk sayısı 66 bin 321 olarak belirlendi. Suça sürüklenen çocukların yüzde 33.3’ünün bağımlılık yapan madde kullandığı tespit edildi. Suç mağduru çocukların yüzde 54.4’ünün erkek, yüzde 45.6’sının kız çocuğu olduğu görüldü. (HABER MERKEZİ)