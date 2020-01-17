17 Ocak 2020 10:27

TMMOB Eski Yönetim Kurulu Başkanı: Kars ile dayanışmayı sağlamalıyız

Kars Kent Sempozyumuna katılan TMMOB Eski Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Önen, belediyenin borcunun bütün Türkiye’nin sorunu olduğunu ifade ederek, kentin bir demokrasi sınavı verdiğini ve bir dayanışma

Kars Belediye binası

Fotoğraf: Google Maps

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    Kars Belediyesi, TMMOB ve Kars Kent Konseyi tarafından düzenlenen Kars Kent Sempozyumunda konuşmacı olan TMMOB Eski Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Önen ile belediyenin yaşadığı sorunlara ilişkin konuştuk.

    ‘DEMOKRASİ VE İRADE SINAVI VERİLİYOR’

    Kars Kent Konseyinin yeni ufuklar açtığını belirten Önen, “Meslek odaları yarım asrı aşkın bir süredir bilgi üretiyor. Bizim bu bilgiyi gezdirmemiz lazım. Kars kenti başkanıyla, meclisiyle, halkıyla bir demokrasi sınavı veriyor. Bir irade sınavı veriyor. Seçtiği başkanı ve meclisi çalıştırmak istiyor. Bunun önünde engeller nedir, herkes bilemiyor.

    ‘BORÇLAR SADECE KARS’IN SORUNU DEĞİL’

    Meslek odalarının Kars’ta toplantı yapmasını öneren Önen, “Neden buna ihtiyaç var? Çünkü aklın almayacağı, bilimin kabul etmeyeceği bir baskı ve uygulama altındayız. İrademizi kullanamıyoruz. Bunu tam olarak anlatmak lazım. Mesela borçlanma. Bir belediyenin, Kars gibi bir belediyenin 400 milyon lira gibi bir borçla borçlanmış olması yalnız Kars’ın bir sorunu değil. Bu Türkiye’nin bir sorunudur. Bu para nerelere gitmiş, nasıl harcanmış, kurallara uyulmuş mu? Ahlaka ve hukuka uyulmuş mu? Açığa çıkarmak lazım. Bu bir ders mahiyetindedir” diye konuştu.

    Yavuz Önen konuşma yapıyor

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘DAYANIŞMA GÜNDEME ALINMALI’

    Bundan dolayı Kars’ı ateşin düştüğü yer olarak tanımlayan Önen, “Kars’ı biz pilot bölge olarak seçmemiz ve burada seçilenlere yardımcı olmamız lazım. Dayanışmayı büyütüp, çoğalmamız lazım. Çünkü; demokrasinin gücü yoksa eğer demokrasi gelmez. Demokrasi ancak demokrasiyi savunanların dayanışması zafere ulaşırsa gerçek olur. İşte Kars örneği böyle bir örnektir diye düşünüyorum. Dayanışmayı hem kent içinde, hem de bölge ve Türkiye çapında sağlamalıyız. Dünya çapında bir dayanışmayı da bu çerçevede gündeme almamız gerekiyor” dedi.

    ‘ANIT İÇİN KAMPANYAYI GENİŞLETELİM’

    Kars’ta yıkılan İnsanlık Anıtı hakkında konuşan Önen, “Bir takım korkularla, resmi tarihle, yanlış bilgilendirerek, insanları korkutarak bir güvenlik, karşı düşman, ötekileştirme politikalarıyla güçlerini kullanıyorlar ve para harcayarak ve teknoloji gücüyle anıtı yok ediyor. Bu yaklaşıma karşı anıt meselesi bir simge kavga unsurudur. Onun da peşinden giderek bir kampanyayı genişletelim” dedi. (Kars/EVRENSEL)

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