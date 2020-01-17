İzmir Aliağa Eğitim Sen Temsilciliği genel kurulunu tamamladı. Tek liste ile seçime girilen kongre sonucunda yeni yönetim kurulu Yalçın Aydın, Saadettin Kakmazoğlu, Müge Çamcı, Hüseyin Akyıldız ve Ali Cesur'dan oluştu.

2017 yılının Ocak ayından bu yana sendikalarını Aliağa’da temsil ettiklerini ifade eden Alp Kuyumcu, “11. Olağan Genel Kurulumuz ile birlikte sendikamızda yeni bir dönem başlayacak. Yeni arkadaşlarımız bu bayrağı bizden devralarak 3 yıl boyunca görev yapacaklar. Eğitim Sen, her bir üyesinin bu sendikada yönetici olabileceği kaliteli bir eğitim örgütüdür. Çeyrek yüzyıla yakın bir süredir Türkiye’de, hiç kimsenin ideolojik görüşüne bakmadan, evrensel standartlarda en üst seviyede eğitim hizmeti verilmesi için mücadele eden üst nitelikte öğretmenler topluluğuyuz” dedi.

Genel Kurulda konuşma yapan Eğitim Sen 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç da "112 yıllık bir mücadele geleneği olan eğitim emekçileri sendikasıyız. Son dört yılda ihraç, sürgün edilen açığa alınan arkadaşlarımız oldu. Tüm yaşanan bu baskılara boyun eğmeden mücadele etmeye devam ediyoruz. Her iş yerinde, alanlarda, demokrasi, eşitlik, bilimsel, laik ve anadilde eğitim talebimizi örgütlemeye devam edeceğiz" diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)