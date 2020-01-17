17 Ocak 2020 10:07

MARSU su zammı çizelgesini siteden kaldırdı: Usulsüzlük iddiası

Mardin Büyükşehir Belediyesi, su zammı çizelgesini sitesinden kaldırdı. HDP Meclis Grubu Sözcüsü Mehmet Ali Amak, "Usulsüzlük yaptılar" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü binası

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, metreküpü 2 TL'den kademeli olarak 6,25 TL'ye çıkarılan su zammı çizelgesini sitesinden kaldırdı. HDP Meclis Grubu Sözcüsü Mehmet Ali Amak "Usulsüzlük yaptılar. Suçüstü yakalandılar" diyerek yorumladı.

    Mardin Büyükşehir Belediyesine 19 Ağustos 2019 tarihinde yeniden kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman, Mezopotamya Ajansından Ahmet Kanbal'ın haberine göre, 2 TL’den 6,25 TL’ye çıkardığı içme suyuna ilişkin zam çizelgesini internet sayfasından çıkarttırdı. Kayyumun önceki döneminde 620 milyon TL borçlandırılan Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MARSU) kasım ayında yapılan genel kurulunda, içme suyu tarifesi ve atık su bedellerine fahiş zam yapıldı. MARSU, metreküpü 2 TL olan su ücretini bu yılın ocak ayı itibarıyla 4,75 TL'ye, mayıs ayından itibaren ise 6,25 TL'ye çıkardığını kararlaştırdı. Söz konusu karar MARSU'nun sitesine de eklendi.

    Mezopotamya Ajansı tarafından suya getirilen zammın haberleştirilmesinin ardından mayıs ayı zam oranlarını gösteren çizelgenin siteden kaldırıldığı ortaya çıktı.

    "EKTE" DENİLEN ÇİZELGEYE ULAŞILAMIYOR

    Daha önce MARSU'nun sitesindeki duyurular kısmında, "2020 Su ve Atıksu Ücret Tarifesi" adlı sekmede yer verilen zam çizelgesinin yerine, Genel Kurul toplantısına dair karar bilgilendirmesinin yer aldığı "2020 Yılı Su ve Atıksu Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi" adlı bir metin konuldu. Söz konusu metinde şu ifadelere yer verildi:

    "Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün ekte yer alan 'Su ve Atıksu Ücret Tarifesi Cetvelinin' 2560 Sayılı İSKİ Kanununun 6/l maddesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliğinin 19/12. Maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi" Ancak, söz konusu sekmede yer verilen "ek" açılmıyor.

    "Su ve Atıksu Tarifeleri" adlı sekmede 01.10.2019–31/12/2019 tarihleri arasında uygulanan su ve atık su ücret tarifeleri ise görüntülenebiliyor.

    "KAYYUM YETKİLİLERİ BİLGİ VERMEDİ"

    MA'nın haberine göre, zam çizelgesinin siteden kaldırılma gerekçesini öğrenmek için telefonla ulaştığı MARSU'dan yetkililerin duruma ilişkin bilgi vermekten kaçındı.

    MA muhabirinin aktardığına göre, telefonu açan MARSU operatörü, konuyla ilgilenmediğini belirterek, Abone İşlerine yönlendirdi. Konuya ilişkin bilgisinin olmadığını belirten Abone İşlerine bakan kişi de "müdür" dediği kişiye yönlendirdi. Telefonu açan kişi önce müdür olmadığını ve şef olduğunu söyledi. Bir süre sonra sadece memur olduğunu söyleyen kişi, konuya dair şunları söyledi:

    "2020 yılı için geçerli tarife şu an sitede olan tarifedir. Mayıs’ta bir karar alınır mı alınmaz mı bilemiyoruz. Şu an geçerli olan tarifemiz sitede olan 4,75 tarifedir. Mayıs ayı için bir zam kararı alınıp alınmayacağını bilemem. O genel Kurul yapıldığında belli olur." Mayıs ayından itibaren geçerli olan zam oranı ve tarife cetvelinin MARSU’nun sitesinde yayınlandığı ancak şu an kaldırılmış olması konusunda bilgi almak istediğimizi yinelememiz üzerine ismini vermekten kaçınan kişi, "Bu konuda benim bir bilgim yok. Bilgi veremem. Daire Başkanı bilir onu" demekle yetindi.

    "USULSÜZ OLDUĞU ORTADA"

    Mehmet Ali Amak

    Mehmet Ali Amak | Fotoğraf: MA

    Kayyum atandığı günden bu yana belediyeye girişlerine izin verilmeyen HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu Sözcüsü Mehmet Ali Amak, MARSU'nun aldığı kararda "usulsüzlük" olduğunu ifade etti. MARSU Genel Kurulunun mayıs ve kasım ayları olmak üzere yılda 2 defa yapıldığını aktaran HDP'li Amak, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapılan mayıs ayı genel kurulunda gelen zam teklifini AKP'li Meclis üyeleriyle beraber reddettiklerini hatırlattı.

    19 Ağustos’ta belediyeye yeniden kayyum atanmasının ardından genel kurul tarihi olmamasına rağmen ekim ayında bir toplantı yapıldığını vurgulayan Amak, şunları söyledi:

    "Aslında Mayıs ayından itibaren geçerli olacak olan su fiyatını, Mayıs ayında alınacak kararla belirlemeleri gerekiyor. Ancak her işlemde olduğu gibi bu işlemde de usulsüzlük yaptıkları için Kasım 2019’da yaptıkları genel kurulda zam oranını belirlemişler. Bu kamuoyuna yansıyınca da sorun olacağından endişe ederek, karar alınmamış gibi sitelerinden kaldırdılar. Usulsüz bir işlem olduğu çok net ortada. Şimdi de kaldırdılar ama bir kere suçüstü yakalandılar. Siteden kaldırmış olsalar da bunlar elimizde mevcut bulunuyor. Bu konuda gerekli yasal başvuruları da yapacağız"

    MARSU'nun sitede yer alan 2019 yılı su tarifesi çizelgesi

    Görsel, MARSU'nun sitede yer alan 2019 yılı su tarifesi çizelgesi

    MARSU'nun siteden geri çektiği 2020 zam çizelgesi

    Görsel, MARSU'nun siteden geri çektiği 2020 zam çizelgesi

    MARSU'nun siteden geri çektiği zam çizelgesi

    Görsel, MARSU'nun siteden geri çektiği zam çizelgesi

    (HABER MERKEZİ)

    Mardin'de kayyum suya zam yaptı: Halk 2 TL olan suyu 6,25 TL'ye içecek

    Mardin'de kayyum suya zam yaptı: Halk 2 TL olan suyu 6,25 TL'ye içecek

    Mardin halkından su zammına tepki: Borcu biz mi yaptık?

    Mardin halkından su zammına tepki: Borcu biz mi yaptık?

    Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atandı

    Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atandı

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Sıra TCDD'nin özelleştirmesine geldi: Yolcu taşımacılığı özel sektöre devrediliyor
    SONRAKİ HABER

    Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Çözüm süreci yürüyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Seçim hazımsızlığı, planlı-programlı organize girişimler

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Erdoğan’ın ‘evlenin’ buyruğu karşılık bulamaz, çünkü...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İhvancılığın önlenemez düşüşü!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Berlin Libya konferansında umut var mı?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Yemekhane protestolarının ardından

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Diyalektik ve metafizik

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Özel okul öğretmeni kıdem tazminatını alabilir

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Disiplin ve özgürlük, kural ve irade, insanlık ve birey
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı
    Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı

    Mısır'da AA Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye'ye döndü.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlıkta şiddet birçok ilde protesto edildi: Caydırıcı yasalar istiyoruz
    Sağlıkta şiddet birçok ilde protesto edildi: Caydırıcı yasalar istiyoruz

    TTB'nin çağrısıyla birçok ilde sağlık emekçileri, hekime yönelik şiddeti protesto etti. Ankara'da hekimlere polis müdahale etti. Gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

    Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil
    Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun mektubuna dair "Kişiye özel bir mektupsa açıklamam doğru olmaz. Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP Bursa İl Örgütü 19 Ocak’ta yapılacak metal mitingine çağrı yaptı
    EMEP Bursa İl Örgütü 19 Ocak’ta yapılacak metal mitingine çağrı yaptı

    EMEP Bursa İl Örgütü, 19 Ocak’ta metal işçilerinin MESS’in dayatmalarına karşı yapacağı mitinge çağrı yaptı.

    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi
    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi

    Dersim Emek ve Demokrasi Platformunun günlerdir bulunamayan Gülistan Doku ve çocuk istismarlarına ilişkin düzenlemek istediği mitingin Valilik kararıyla yasaklanması protesto edildi.

    Ceren Özdemir'in katilinin yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek
    Ceren Özdemir'in katilinin yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek

    Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek.

    GÜNCELLENDİ
    İBB önündeki "Yaşam Nöbeti" kazandı: Adalar'daki atlı faytonlar kaldırılıyor
    İBB önündeki "Yaşam Nöbeti" kazandı: Adalar'daki atlı faytonlar kaldırılıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Adalar'da atlı faytonun kaldırılmasına karar verdi. 29 gündür Saraçhane Parkı’nda Yaşam Nöbeti tutan hayvan hakları savunucuları eylemi sonlandırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Halk itirazlarına ve bilimin uyarılarına rağmen Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı
    Halk itirazlarına ve bilimin uyarılarına rağmen Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi. AKP, bilim insanlarının ve halkın itirazlarına yine kulak tıkadı.

    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Komünistler kimlerdir?
    Komünistler kimlerdir?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı
    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı

    TTB, 11 Ocak’tan başlayıp Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü de olan 17 Nisan Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü iş bırakma ile sonlanacak döneme ilişkin eylem takvimini açıkladı.

    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı
    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı

    Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube, 25. kuruluş yıl dönümü için kokteyl düzenledi. Etkinlikte konuşan şube yöneticileri baskılara karşı mücadele çağrısı yaptı.

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi
    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"
    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"

    Büyük Menderes’i eski güzel günlerine götürmek için mücadele eden kurumlardan biri olan Büyük Menderes İnisiyatifi, yarın saat 15.00’te “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” paneli düzenleyecek.

    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor

    Çiğli’de ‘Kendimize ayıracak bir zamanımız olmalı’ diyerek 5 yıl önce yola koyulan, bugün kendilerini ve çevrelerindeki kadınları değiştiren Viyan Kadın Korosu üyeleri yaşadıkları dönüşümü anlattı.

    JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı
    JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı

    Rama Enerji A.Ş’nin, JES kuyusu için İzmir-Selçuk İlçesi Havutçulu Mahallesinde yapmak istediği Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını köylülerin itirazı üzerine yapamadı.