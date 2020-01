MARSU su zammı çizelgesini siteden kaldırdı: Usulsüzlük iddiası

Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, metreküpü 2 TL'den kademeli olarak 6,25 TL'ye çıkarılan su zammı çizelgesini sitesinden kaldırdı. HDP Meclis Grubu Sözcüsü Mehmet Ali Amak "Usulsüzlük yaptılar. Suçüstü yakalandılar" diyerek yorumladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine 19 Ağustos 2019 tarihinde yeniden kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman, Mezopotamya Ajansından Ahmet Kanbal'ın haberine göre, 2 TL’den 6,25 TL’ye çıkardığı içme suyuna ilişkin zam çizelgesini internet sayfasından çıkarttırdı. Kayyumun önceki döneminde 620 milyon TL borçlandırılan Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MARSU) kasım ayında yapılan genel kurulunda, içme suyu tarifesi ve atık su bedellerine fahiş zam yapıldı. MARSU, metreküpü 2 TL olan su ücretini bu yılın ocak ayı itibarıyla 4,75 TL'ye, mayıs ayından itibaren ise 6,25 TL'ye çıkardığını kararlaştırdı. Söz konusu karar MARSU'nun sitesine de eklendi.

Mezopotamya Ajansı tarafından suya getirilen zammın haberleştirilmesinin ardından mayıs ayı zam oranlarını gösteren çizelgenin siteden kaldırıldığı ortaya çıktı.

"EKTE" DENİLEN ÇİZELGEYE ULAŞILAMIYOR

Daha önce MARSU'nun sitesindeki duyurular kısmında, "2020 Su ve Atıksu Ücret Tarifesi" adlı sekmede yer verilen zam çizelgesinin yerine, Genel Kurul toplantısına dair karar bilgilendirmesinin yer aldığı "2020 Yılı Su ve Atıksu Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi" adlı bir metin konuldu. Söz konusu metinde şu ifadelere yer verildi:

"Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün ekte yer alan 'Su ve Atıksu Ücret Tarifesi Cetvelinin' 2560 Sayılı İSKİ Kanununun 6/l maddesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliğinin 19/12. Maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi" Ancak, söz konusu sekmede yer verilen "ek" açılmıyor.

"Su ve Atıksu Tarifeleri" adlı sekmede 01.10.2019–31/12/2019 tarihleri arasında uygulanan su ve atık su ücret tarifeleri ise görüntülenebiliyor.

"KAYYUM YETKİLİLERİ BİLGİ VERMEDİ"

MA'nın haberine göre, zam çizelgesinin siteden kaldırılma gerekçesini öğrenmek için telefonla ulaştığı MARSU'dan yetkililerin duruma ilişkin bilgi vermekten kaçındı.

MA muhabirinin aktardığına göre, telefonu açan MARSU operatörü, konuyla ilgilenmediğini belirterek, Abone İşlerine yönlendirdi. Konuya ilişkin bilgisinin olmadığını belirten Abone İşlerine bakan kişi de "müdür" dediği kişiye yönlendirdi. Telefonu açan kişi önce müdür olmadığını ve şef olduğunu söyledi. Bir süre sonra sadece memur olduğunu söyleyen kişi, konuya dair şunları söyledi:

"2020 yılı için geçerli tarife şu an sitede olan tarifedir. Mayıs’ta bir karar alınır mı alınmaz mı bilemiyoruz. Şu an geçerli olan tarifemiz sitede olan 4,75 tarifedir. Mayıs ayı için bir zam kararı alınıp alınmayacağını bilemem. O genel Kurul yapıldığında belli olur." Mayıs ayından itibaren geçerli olan zam oranı ve tarife cetvelinin MARSU’nun sitesinde yayınlandığı ancak şu an kaldırılmış olması konusunda bilgi almak istediğimizi yinelememiz üzerine ismini vermekten kaçınan kişi, "Bu konuda benim bir bilgim yok. Bilgi veremem. Daire Başkanı bilir onu" demekle yetindi.

"USULSÜZ OLDUĞU ORTADA"

Mehmet Ali Amak | Fotoğraf: MA

Kayyum atandığı günden bu yana belediyeye girişlerine izin verilmeyen HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu Sözcüsü Mehmet Ali Amak, MARSU'nun aldığı kararda "usulsüzlük" olduğunu ifade etti. MARSU Genel Kurulunun mayıs ve kasım ayları olmak üzere yılda 2 defa yapıldığını aktaran HDP'li Amak, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapılan mayıs ayı genel kurulunda gelen zam teklifini AKP'li Meclis üyeleriyle beraber reddettiklerini hatırlattı.

19 Ağustos’ta belediyeye yeniden kayyum atanmasının ardından genel kurul tarihi olmamasına rağmen ekim ayında bir toplantı yapıldığını vurgulayan Amak, şunları söyledi:

"Aslında Mayıs ayından itibaren geçerli olacak olan su fiyatını, Mayıs ayında alınacak kararla belirlemeleri gerekiyor. Ancak her işlemde olduğu gibi bu işlemde de usulsüzlük yaptıkları için Kasım 2019’da yaptıkları genel kurulda zam oranını belirlemişler. Bu kamuoyuna yansıyınca da sorun olacağından endişe ederek, karar alınmamış gibi sitelerinden kaldırdılar. Usulsüz bir işlem olduğu çok net ortada. Şimdi de kaldırdılar ama bir kere suçüstü yakalandılar. Siteden kaldırmış olsalar da bunlar elimizde mevcut bulunuyor. Bu konuda gerekli yasal başvuruları da yapacağız"

Görsel, MARSU'nun sitede yer alan 2019 yılı su tarifesi çizelgesi

Görsel, MARSU'nun siteden geri çektiği 2020 zam çizelgesi

Görsel, MARSU'nun siteden geri çektiği zam çizelgesi

