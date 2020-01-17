Kayyum Ayşe Şan Kadın Kitap ve Konuk Evi'nin kapısına kilit vurdu

Van’ın Muradiye Belediyesine kayyum olarak atanan Erkan Savar’ın ilk icraatı HDP döneminde açılan kadın ve kültür kurumlarını kapatmak oldu.

Belediyenin HDP’li meclis üyeleri, kayyum atanmasının ardından Ayşe Şan Kadın Kitap ve Konuk Evi'nin çalışmalarının durdurulduğunu söyledi. Çalışmaları durdurmakla sınırlı kalmayan kayyum, Ayşe Şan Kadın Kitap ve Konuk Evi'nin tabelasını indirerek, kapısına kilit vurdu.

SİSTEMATİK BİR DURUM

Muradiye Belediyesi Eş Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkan Yardımcısı Menice Rumeysa Gülmez, kayyum atanmasından bir hafta sonra Ayşe Şan Kadın Kitap ve Konuk Evi'nin kapatıldığını söyledi. Gülmez, “Kayyumun amacı yaptığımız çalışmaların beğenilmesini engellemek. Bu sistematik bir durum. Yaptığımız bütün çalışmaları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu zulümdür” dedi.

KAYMAKAMIN İZNİYLE AÇILDI

Ayşe Şan Kadın Kitap ve Konuk Evi'nin yapımının Belediye Meclis Toplantısı’nda yüksek oy ile kabul edildiğini belirten Gülmez, aynı zamanda açılışın kayyum olarak atanan Kaymakam’ın onayı ile gerçekleştirildiğini söyledi.

GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ

Görevden uzaklaştırılarak, yerine kayyum atanan Muradiye Belediyesi Eş Başkanı Leyla Balkan, kayyumun hiçbir gerekçe göstermeden Kitap ve Konuk Evi’ni kapattığını belirterek, bunun bir taktik olduğunu belirtti.

KÜRT SANATINA TAHAMMÜLSÜZLÜK

Sanatçı Şerko Kanîwar ise kayyumların Kürt kültürünü yok etmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Kürt kültürü, Ayşe Şan gibi sanatçıların eserleriyle yaşıyor. Ayşe Şan, Kürt sanat ve kültürünün adıdır. Tabelanın indirilerek, kilit vurulması, Kürt sanatına ve sanatçısına tahammülsüzlüktür” diyerek tepkisini dile getirdi.

‘KAMERA ARKASINDA YASAKLIYORLAR’

Hükümet yetkililerinin Kürt dili ve kültürünün önünde engellemelerin olmadığına dair açıklamaları hatırlatan Kaniwar, “Kameraların önünde Kürt dil ve kültürünün özgürlüğünden dem vuruyorlar, kamera arkasında Kürt dil, kültür ve sanatını yasaklıyorlar” dedi. (Van/MA)

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