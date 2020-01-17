Eğitimde 15 günlük yarıyıl tatili başladı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için bugün 15 günlük yarıyıl tatili başladı. İkinci yarıyıl eğitim dönemi 3 Şubat'ta başlayacak.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan’da yapılacak. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma günü tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ise 7 Haziran 2020’de yapılacak.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı da (YKS) 20 ve 21 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak. (HABER MERKEZİ)

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