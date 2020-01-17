Malatya'da 3.5 şiddetinde deprem
Doğanşehir ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 03.06 sularında 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre, saat 03.06 sularında Malatya Doğanşehir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Adıyaman Çelikhan'a 14.9 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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