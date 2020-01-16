Milli Savunma Bakanlığı 3 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Barış Pınarı Harekat Bölgesi"nde 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 asker yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)