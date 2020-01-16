İş cinayetinde yaşamını yitiren Sedat Yeşilköy anılacak

İstanbul'da Özpınar Plastik fabrikasının enerji sisteminde trafo bakımı sırasında yaşanan patlama nedeniyle yaşamını yitiren Emek Partisi (EMEP) Üyesi İşçi Sedat Yeşilköy, ölüm yıl dönümünde anılacak. EMEP Sultangazi İlçe Örgütü Yeşilköy anısına bir panel düzenledi.

Serman Elektrik bünyesinde çalışan Sedat Yeşilköy, 16 Ocak 2019’da İstanbul Yenibosna’da bulunan Özpınar Plastik fabrikasının enerji sisteminde bakım yaparken orta gerilim hücresinde patlama meydana geldi. Patlamayla sırt üstü yere düşen Yeşilköy’ün vücudunda meydana gelen alevi çalışma arkadaşları söndürdü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans Yeşilköy’ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Yeşilköy, 4 günlük yoğun bakım sürecinin ardından 20 Ocak saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

EMEP Sultangazi İlçe Örgütü, Sedat Yeşilköy’ü, ölüm yıl dönümünde yapacağı bir panelle anacak. 20 Ocak Pazar günü saat 14.00’te “Kriz ve iş cinayetleri” başlığıyla Gazi Cemevi Konferans Salonu’nda düzenlenecek panele konuşmacı olarak DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Özak, Makine Mühendisi Selçuk Kastarlı ve Avukat Ahmet Ergin katılacak.

SEDAT YEŞİLKÖY KİMDİR?

Sedat Yeşilköy’ün bütün hayatına yayılan işçilik yaşamı, daha çocuk yaşlarında girdiği Bayrampaşa İnönü Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünü kazanması ile başladı. Partisi ile de yaz tatillerinde yaptığı çıraklık sırasında tanıştı. Yeşilköy, üniversiteyi okuduğu Ordu’da gençlik mücadelesinde yer almasının yanında fındık tarlalarında da çalışma yürüttü.

İşçilik yaşamının 17 yılını BEDAŞ işçisi olarak geçirdi. BEDAŞ’ta Tes-İş işyeri baştemsilciliği de olmak üzere işçi sendikalarında da aktif görev aldı. Kendisi gibi birçok işçi arkadaşını partisi ile tanıştırdı. Partisinde bir dönem ilçe başkanlığı iki dönem ilçe yöneticiliği yapmış olan Sedat Yeşilköy evli ve iki çocuk babasıydı. (İstanbul/EVRENSEL)

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