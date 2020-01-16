YYÜ öğrencileri üniversitede kütüphane açılması için kampanya başlattı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri Van depreminde hasar gören kütüphanenin tekrar faaliyete geçmesi için #VanYYÜFeritMelenKütüphanesiAçılsın etiketiyle bir kampanya başlattı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde senelerdir kütüphane olmadığını belirten öğrenciler; “Van depreminin ardından hasar gören kütüphane binası, kullanılamaz hale gelmişti. Üniversite yönetimi her sene kütüphanenin açılacağını söylese de 8 senedir kütüphane faaliyette değil. Yeni kütüphane binasının yapımı tamamlanmasına rağmen senelerdir kütüphane kitapla doldurulmuyor ve açılışı da erteleniyor” dedi.

#VanYYÜFeritMelenKütüphanesiAçılsın etiketiyle seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler üniversite içerisinde kitaba ulaşabilecek hiçbir yerin olmamasından yakındılar.

Emek Gençliği ise yayınladığı “Rektörlüğe Soruyoruz” başlıklı bildiride “Kütüphanenin her sene açılacağı söylenirken neden 8 yıl boyunca ertelendi? Kütüphanenin binası tamamlanmış olmasına rağmen açılış neden yapılmıyor? Öğrenciler nerede kitap okuyup, ders çalışacak? Ödenekler nereye harcanıyor?” sorularını sordu. (Van/EVRENSEL)