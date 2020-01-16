16 Ocak 2020 19:18

JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı

Rama Enerji A.Ş’nin, JES kuyusu için İzmir-Selçuk İlçesi Havutçulu Mahallesinde yapmak istediği Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını köylülerin itirazı üzerine yapamadı.

JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı

JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı

Fotoğraf: Şenol Eskin

Mesut KARA
Aydın

Rama Enerji A.Ş’nin, İzmir-Selçuk İlçesi Havutçulu Mahallesi ve Aydın- Germencik İlçesi Naipli Mahallesi’nde 4 JES kuyusu açmak istemesine karşı yöredeki köyler ve yaşam alanı savunucuları ayağa kalktı.

Kuşadası Değişim Haber Editörü ve Kuşadalı Aktivist Şenol Eskin’den aldığım bilgilere göre Selçuk- Havutçulu Mahallesi’nde ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi. Köylülerin ve yaşam alanı savunucularının itirazı üzerine toplantı gerçekleşmedi.

ÇED toplantısında köylüler; “Biz jeotermalin zararlarını biliyoruz ve köyümüzde jeotermal istemiyoruz. Bilgilendirme toplantısına da karşıyız” diyerek tutanak tutturdular.

Tutanakta; “16.01.2020 tarihinde Saat 10.30’da Rama Enerji Tic. A.Ş tarafından 2172 ruhsat numaralı sahada açılması planlanan 4 adet sondaja dayalı jeotermal kaynak arama ve işletme projesi için ÇED dosyası üzerinden halkı bilgilendirme toplantısı için toplanılmış ve toplantı açılışı İzmir Valiliği-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilisi tarafından yapılmıştır. Ancak, yöre halkı jeotermal kaynak projesini istemediklerini beyan ettikleri için toplantı sonlandırılmıştır” denildi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı toplantı kısa sürede köylülerin ve yaşam alanı savunucularının sloganları ile JES şirketine karşı protestoya dönüştü. Köylüler “Kanser olmak istemiyoruz, bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Köyümüzde JES istemiyoruz” sloganları attı. Bunun üzerine resmi görevliler ve şirket yetkilileri jandarma gözetiminde Havutçulu’dan ayrıldı.

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