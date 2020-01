Gülsüm TALİ

Çiğli’de 2015 yılında kurulan Viyan Kadın Korosu çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor. Her hafta düzenli olarak çalışmalar yapan koronun aynı zamanda erbane ve saz çalışmaları da var. Kadınlar bir yandan şarkı söylerken bir yandan müzik aleti çalmayı öğreniyor ve koroda müzik yapıyor.

Koroya katılan kadınlarla çalışmaları sırasında bir araya geldik. Yaklaşık 4 yıldır İzmir Çiğli’de faaliyetini sürdüren Viyan Kadın Korosu bir yandan çeşitli ezgiler dillendirirken diğer yandan da özellikle kadın sorunlarına dikkat çeken bir koro. Koro, 8 Mart, işçi direnişleri gibi özel günlerde düzenledikleri etkinliklerle yüzlerce kadını bir araya getiriyor.

Koroda konuştuğumuz kadınlardan Hacer Keskin koroyla tanışmasını şöyle anlatıyor: “Koroyla Ekmek ve Gül dergisi aracılığıyla tanıştım. Hepimiz okurlar olarak kendimizi ifade edeceğimiz sosyal kültürel bir faaliyet ihtiyacı içindeydik. Yeteneklerimizi kendi bildiğimiz istediğimiz tarzda ortaya koymak kaynaşmak çoğalmak istiyorduk Severek katıldığımız mutlu olduğum saatler koro saatleri. Çok iyi şarkı söylemeyi öğrenmekten ziyade, sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor.”

Çok kısıtlı imkanlarla, fedakarlıklarla bir araya geldiklerini anlatan Keskin, “Çalışma alanımız bile yok. Yerel yönetimlerden bu anlamda destek görmüyoruz. Ama var olmak için biz bize ses olmaya devam edeceğiz” diyor.

Fotoğraf: Gülsüm Tali

‘KENDİMİZ İÇİN BİR ŞEYLER YAPIYORUZ’

Viyan Kadın Korosunun başka bir üyesi Nurten Sadak da “Kadın olarak sorumluluklarımız çok fazla. İki kızım var, kızlarımın biri sabah biri öğlen okula gidiyor. İkisiyle de ayrı ayrı ilgileniyorum. Evdeyse sürekli kendini tekrarlayan işler var. Aynı zamanda da çalışıyorum. Viyan Kadın Korosu içerisinde üç senedir yer alıyorum. Yaşam hep aynı yoğunluk ve rutinlikle ilerlerken kendim için de bir şeyler yapmam gerekiyordu. Koroya katıldım, tek beklentim stres atmaktı, ancak o kadar güzel şeyler gördüm ki müziğe olan bakışım değişti. Her parçanın kendine özgü hikayeleri olduğunu gördüm. Yüreği güzel kadınlarla bir araya gelip birçok konuda fikir alışverişi yapıyoruz, her şeyi paylaşıyoruz” diyor. Viyan Kadın Korosundan beklentisinin daha da çoğalmak olduğunu söyleyen Sadak son söz olarak şunları dile getiriyor: “Kadınlar başaramamaktan korkuyor. Bence her kadın sesini duyurabildiği bir şeylerle uğraşmalı.”

Büro çalışanı Gülseren Kırılmaz, “Kadının sesini duyurması, özgürlüğünü dışarı yansıtması çok güzel. Bizi yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” derken, Gülistan Kaynak ise “Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Sesimin eğitilmesini istiyordum. Kendimize böyle bir zaman ayırmış olmamız çok güzel. Biz de sesimizi duyuruyoruz, biz de kendimiz için bir şey yapıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Gülsüm Tali

‘SADECE MÜZİK YAPMIYORUZ,

KADINA ŞİDDETİ DE KONUŞUYORUZ’

“Kendime 2-3 saatlik bir zaman ayırabilmek için koroya katılıyordum ama sonra grupla tanışınca ‘İyi ki katılmışım’ dedim. Biz kadınlar baskı altında büyüyoruz. Bu bir cesaret işi ve bana keyif veriyor. O yüzden 3 yıldır canla başla koroda yer alıyorum. Kadınlar olarak bir arada bir şeyler yapmanın ne kadar keyifli olduğunu anladım” diyen Muhasebeci Pınar Gök’ün ardından konuşan Güzel Satıcı da şunları dile getiriyor: “Burası bizi özgürleştiriyor. Sadece koro çalışması yapmıyoruz, kadına yönelik şiddeti burada beraber konuşup bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Her gün kötü haberler alıyoruz, izliyoruz, burada herkese yetişemesek de seslerine ses olmaya çalışıyoruz.”

Nakış işçisi olan Gül Canpolat da şunları söylüyor: “3 yıldır korodayım ve çok mutluyum. Günde 12 saat çalışıyorum ama kadınların bir araya gelmesinden, kadın mücadelesini birlikte yürütmekten çok mutluyum. Kadınlar birleştikçe güzel. Kadınların sesinin kısılmaya çalışıldığı bir ülkede yaşıyoruz, o yüzden biz kadınlar hep birlikte olmalıyız. Koroyla birlikte öz güven kazandım.” Son olarak Korist Emek Erdoğan da “Burada kadınlar bir arada ve güçlüler. Seslerini çıkartıyorlar. Bu mutluluk verici. Sosyalleşmek, insanlarla iletişim kurmak için çok güzel bir ortam” diyerek sözü tamamlıyor.

