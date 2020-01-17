17 Ocak 2020 04:00

Kayyum yetmedi: AKP'nin gündeminde şimdi de belediye başkanı transferi var

AKP, kayyum atamalarının ardından şimdi de muhalefet partilerinden seçilen belediye başkanlarını transfer etmeyi tartışıyor. HDP, CHP, İYİ Parti, SP yöneticileri Evrensel'e konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında milletvekillerini rabia işareti yaparak selamlarken

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    AKP’nin HDP’li belediyelerin çoğuna kayyum atamasının ardından şimdi de muhalefet partilerinden seçilen belediye başkanlarını transfer etmesi tartışılıyor. Evrensel'e süreci değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, tek adam anlayışının baskılarının belediyelerin üzerine karabasan gibi çöktüğünü söyledi. HDP Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan ise diğer muhalefet partilerine yönelik bu girişimlerin kayyumlardan azade bir süreç olmadığını vurgulayarak, birlikte mücadele çağrısında bulundu.

    "TÜM KAYNAKLAR AKP VE MHP BELEDİYELERİNE GİDİYOR"

    CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, FETÖ borsası benzetmesi yaparak, “Şimdi de belediye başkanları borsası açtılar. Bu milli iradeye hakarettir. Seçimle, vatandaşın oyuyla alamadıklarını devletin gücünü kullanarak, belediye başkanlarını korkutarak almaya çalışıyorlar. Tek adam anlayışının baskıları, bugün belediyelerin üzerine karabasan gibi çökmüş. Muhalefet partilerinin kazandığı belediyeler kamudaki birçok işini sürdüremiyor. Tüm kamu kaynakları AKP-MHP’li belediyelere aktarılıyor” dedi.
    Belediye başkanlarına yapılan tehditleri sorduğumuz Torun, “Her türlü tehdit var. Kamuda çalışanlar, bürokratlar ‘aman FETÖ’cü derler’ diye korkuyor. Zaten kendini anlatana kadar bir iki sene geçiyor, insanlar artık korkuyor. Belediye başkanları vatandaşa söz vererek göreve gelmiş, hiçbir kamu kaynağından faydalanamıyor, borçtan kurtulamıyor... Haliyle çaresizliğinden, içinden bulunduğu durumdan faydalanarak siyasi rüşvet ve vaatler vererek kendi partisine geçiriyorlar. Bu düpedüz ahlaksızlık” diye konuştu.
    AKP’nin yerel yönetimlerde yasa değişikliği hazırlığıyla daha fazla belediye başkanını partisine katmak isteyip istemediğini sorduğumuzda ise Torun, yasa henüz çıkmadığı bir şey söylemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Ancak bu yasa değişikliği konusunda üzüntülerinin olduğunu belirten Torun, teklifin siyasi partilerle ve kamuoyuyla paylaşılmadan hazırlandığını söyledi. Kendisiyle sadece AKP’li mevkidaşı Mehmet Özhaseki’nin görüştüğünü belirten Torun, bu görüşmede de sadece iyi niyet temennilerinde bulunulduğunu, imar yasalarının düzenlenmesi ve gelir kaynaklarının düzenlenmesi gerektiğinden bahsedildiğini ifade etti. AKP’nin artık gidici olduğunu ve halk nezdinden karşılığının kalmadığını söyleyen Torun, AKP kendisini bu yöntemlerle toparlamaya çalışsa da vatandaşın her şeyin farkında olduğunu dile getirdi.

    "KAYYUMLARIN GASBINDAN AZADE DEĞİL"

    HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, AKP’ye geçen belediye başkanlarının HDP’li belediyelerin kayyum eliyle gasbedilmesinden azade bir süreç olmadığını söyledi. Kayyumların en naif tabiriyle seçme ve seçilme hakkının gasbı olduğunu belirten Kaplan, “Kayyım artık bu ülkede bir rejim. Sandık iradesiyle belirleyemedikleri tüm güç alanlarını kayyımlarla, yasa değişiklikleriyle etkisizleştirerek veya kendi partilerine baskılarla transfer ederek ele geçiriyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde başka bir partiden seçilen kişilerin transfer edilmesi uygun görülmez, o partinin güçsüzlüğü olarak kabul edilir. Artık bu süreç, siyasetin hiçbir ilkesinin kalmadığı anlamına geliyor” dedi.

    DEMOKRASİ CEPHESİ ÇAĞRISI

    Batman’ın Kozluk ilçesindeki Bekirhan Belde Belediyesi Başkanının kayyım ve tutuklama tehditleriyle HDP’de istifa ettiğini belirten Kaplan, AKP’ye geçen CHP, İyi Parti ve Saadet Partili belediye başkanlarında da zor yoluyla halk iradesinin gasbedildiğini söyledi. Diğer muhalefet partilerine çağrıda bulunan Kaplan, “İktidarın kayyımcı zihniyetine karşı demokrasi cephesinde bir araya gelme dışında başka çaremiz yok. Parlamento içinde ve dışındaki partilerin ve halkın her kesiminin bir araya gelmek gibi bir zorunluluğu var artık” dedi.

    AKP ESKİDEN TERSİNİ SAVUNUYORDU

    Saadet Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, belediye başkanlarına yönelik baskıların özellikle maddi imkanlar üzerinden yapıldığını söyledi. Oysa AKP’nin kurulduğu dönemde bu transferlere sıcak bakmadığını, halk hangi partiye oy verdiyse belediye başkanlarının o partide görev almasını savunduğunu ifade eden Arıkan, “Bugün yaşadıkları kan kaybını gidermek için bunu yapıyorlar. Belediye başkanlarının kendilerini seçmeye başladığı gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ancak belediye başkanlarının imkansızlıklardan dolayı içleri kan ağlayarak AKP’ye geçiyor” dedi. AKP’nin partilerinde başka belediye başkanlarıyla da irtibata geçtiğini ve kendileriyle görüşmelerinin sürdüğünü aktaran Arıkan, bundan sonra da seçmenin iradesini gösterdiği partilerin görevde kalmasını savunacaklarını söyledi.

    İYİ PARTİ: OY KAYBININ GÖSTERGESİ

    İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, “Belediye başkanlarının kendi iradeleriyle davranırlar ve sonucunu görürüz. Önemli olan eskiden bu tür transfer hamlelerine ihtiyaç duymayan AKP’nin, bu girişimlere başlaması. Bunun ciddi bir oy kaybının göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Belli ki bir güç algısı yaratma ihtiyacı ortaya çıkmış” dedi.

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Trelleborg’da grev sürüyor
    SONRAKİ HABER

    ABD'nin 11 askerinin İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Seçim hazımsızlığı, planlı-programlı organize girişimler

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Erdoğan’ın ‘evlenin’ buyruğu karşılık bulamaz, çünkü...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İhvancılığın önlenemez düşüşü!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Berlin Libya konferansında umut var mı?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Yemekhane protestolarının ardından

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Diyalektik ve metafizik

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Özel okul öğretmeni kıdem tazminatını alabilir

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Disiplin ve özgürlük, kural ve irade, insanlık ve birey
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı
    Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı

    Mısır'da AA Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye'ye döndü.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlıkta şiddet birçok ilde protesto edildi: Caydırıcı yasalar istiyoruz
    Sağlıkta şiddet birçok ilde protesto edildi: Caydırıcı yasalar istiyoruz

    TTB'nin çağrısıyla birçok ilde sağlık emekçileri, hekime yönelik şiddeti protesto etti. Ankara'da hekimlere polis müdahale etti. Gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

    Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil
    Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun mektubuna dair "Kişiye özel bir mektupsa açıklamam doğru olmaz. Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP Bursa İl Örgütü 19 Ocak’ta yapılacak metal mitingine çağrı yaptı
    EMEP Bursa İl Örgütü 19 Ocak’ta yapılacak metal mitingine çağrı yaptı

    EMEP Bursa İl Örgütü, 19 Ocak’ta metal işçilerinin MESS’in dayatmalarına karşı yapacağı mitinge çağrı yaptı.

    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi
    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi

    Dersim Emek ve Demokrasi Platformunun günlerdir bulunamayan Gülistan Doku ve çocuk istismarlarına ilişkin düzenlemek istediği mitingin Valilik kararıyla yasaklanması protesto edildi.

    Ceren Özdemir'in katilinin yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek
    Ceren Özdemir'in katilinin yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek

    Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek.

    GÜNCELLENDİ
    İBB önündeki "Yaşam Nöbeti" kazandı: Adalar'daki atlı faytonlar kaldırılıyor
    İBB önündeki "Yaşam Nöbeti" kazandı: Adalar'daki atlı faytonlar kaldırılıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Adalar'da atlı faytonun kaldırılmasına karar verdi. 29 gündür Saraçhane Parkı’nda Yaşam Nöbeti tutan hayvan hakları savunucuları eylemi sonlandırdı.

    GÜNCELLENDİ
    Halk itirazlarına ve bilimin uyarılarına rağmen Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı
    Halk itirazlarına ve bilimin uyarılarına rağmen Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi. AKP, bilim insanlarının ve halkın itirazlarına yine kulak tıkadı.

    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Komünistler kimlerdir?
    Komünistler kimlerdir?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı
    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı

    TTB, 11 Ocak’tan başlayıp Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü de olan 17 Nisan Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü iş bırakma ile sonlanacak döneme ilişkin eylem takvimini açıkladı.

    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı
    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı

    Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube, 25. kuruluş yıl dönümü için kokteyl düzenledi. Etkinlikte konuşan şube yöneticileri baskılara karşı mücadele çağrısı yaptı.

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi
    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"
    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"

    Büyük Menderes’i eski güzel günlerine götürmek için mücadele eden kurumlardan biri olan Büyük Menderes İnisiyatifi, yarın saat 15.00’te “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” paneli düzenleyecek.

    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor

    Çiğli’de ‘Kendimize ayıracak bir zamanımız olmalı’ diyerek 5 yıl önce yola koyulan, bugün kendilerini ve çevrelerindeki kadınları değiştiren Viyan Kadın Korosu üyeleri yaşadıkları dönüşümü anlattı.

    JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı
    JES kuyusu istemeyen Selçuk halkı ÇED toplantısını yaptırmadı

    Rama Enerji A.Ş’nin, JES kuyusu için İzmir-Selçuk İlçesi Havutçulu Mahallesinde yapmak istediği Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını köylülerin itirazı üzerine yapamadı.