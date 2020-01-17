Belediyelerde tek adam karabasanı

Birkan BULUT

Ankara

AKP’nin HDP’li belediyelerin çoğuna kayyum atamasının ardından şimdi de muhalefet partilerinden seçilen belediye başkanlarını transfer etmesi tartışılıyor. Evrensel'e süreci değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, tek adam anlayışının baskılarının belediyelerin üzerine karabasan gibi çöktüğünü söyledi. HDP Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan ise diğer muhalefet partilerine yönelik bu girişimlerin kayyumlardan azade bir süreç olmadığını vurgulayarak, birlikte mücadele çağrısında bulundu.

"TÜM KAYNAKLAR AKP VE MHP BELEDİYELERİNE GİDİYOR"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, FETÖ borsası benzetmesi yaparak, “Şimdi de belediye başkanları borsası açtılar. Bu milli iradeye hakarettir. Seçimle, vatandaşın oyuyla alamadıklarını devletin gücünü kullanarak, belediye başkanlarını korkutarak almaya çalışıyorlar. Tek adam anlayışının baskıları, bugün belediyelerin üzerine karabasan gibi çökmüş. Muhalefet partilerinin kazandığı belediyeler kamudaki birçok işini sürdüremiyor. Tüm kamu kaynakları AKP-MHP’li belediyelere aktarılıyor” dedi.

Belediye başkanlarına yapılan tehditleri sorduğumuz Torun, “Her türlü tehdit var. Kamuda çalışanlar, bürokratlar ‘aman FETÖ’cü derler’ diye korkuyor. Zaten kendini anlatana kadar bir iki sene geçiyor, insanlar artık korkuyor. Belediye başkanları vatandaşa söz vererek göreve gelmiş, hiçbir kamu kaynağından faydalanamıyor, borçtan kurtulamıyor... Haliyle çaresizliğinden, içinden bulunduğu durumdan faydalanarak siyasi rüşvet ve vaatler vererek kendi partisine geçiriyorlar. Bu düpedüz ahlaksızlık” diye konuştu.

AKP’nin yerel yönetimlerde yasa değişikliği hazırlığıyla daha fazla belediye başkanını partisine katmak isteyip istemediğini sorduğumuzda ise Torun, yasa henüz çıkmadığı bir şey söylemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Ancak bu yasa değişikliği konusunda üzüntülerinin olduğunu belirten Torun, teklifin siyasi partilerle ve kamuoyuyla paylaşılmadan hazırlandığını söyledi. Kendisiyle sadece AKP’li mevkidaşı Mehmet Özhaseki’nin görüştüğünü belirten Torun, bu görüşmede de sadece iyi niyet temennilerinde bulunulduğunu, imar yasalarının düzenlenmesi ve gelir kaynaklarının düzenlenmesi gerektiğinden bahsedildiğini ifade etti. AKP’nin artık gidici olduğunu ve halk nezdinden karşılığının kalmadığını söyleyen Torun, AKP kendisini bu yöntemlerle toparlamaya çalışsa da vatandaşın her şeyin farkında olduğunu dile getirdi.

"KAYYUMLARIN GASBINDAN AZADE DEĞİL"

HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, AKP’ye geçen belediye başkanlarının HDP’li belediyelerin kayyum eliyle gasbedilmesinden azade bir süreç olmadığını söyledi. Kayyumların en naif tabiriyle seçme ve seçilme hakkının gasbı olduğunu belirten Kaplan, “Kayyım artık bu ülkede bir rejim. Sandık iradesiyle belirleyemedikleri tüm güç alanlarını kayyımlarla, yasa değişiklikleriyle etkisizleştirerek veya kendi partilerine baskılarla transfer ederek ele geçiriyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde başka bir partiden seçilen kişilerin transfer edilmesi uygun görülmez, o partinin güçsüzlüğü olarak kabul edilir. Artık bu süreç, siyasetin hiçbir ilkesinin kalmadığı anlamına geliyor” dedi.

DEMOKRASİ CEPHESİ ÇAĞRISI

Batman’ın Kozluk ilçesindeki Bekirhan Belde Belediyesi Başkanının kayyım ve tutuklama tehditleriyle HDP’de istifa ettiğini belirten Kaplan, AKP’ye geçen CHP, İyi Parti ve Saadet Partili belediye başkanlarında da zor yoluyla halk iradesinin gasbedildiğini söyledi. Diğer muhalefet partilerine çağrıda bulunan Kaplan, “İktidarın kayyımcı zihniyetine karşı demokrasi cephesinde bir araya gelme dışında başka çaremiz yok. Parlamento içinde ve dışındaki partilerin ve halkın her kesiminin bir araya gelmek gibi bir zorunluluğu var artık” dedi.

AKP ESKİDEN TERSİNİ SAVUNUYORDU

Saadet Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, belediye başkanlarına yönelik baskıların özellikle maddi imkanlar üzerinden yapıldığını söyledi. Oysa AKP’nin kurulduğu dönemde bu transferlere sıcak bakmadığını, halk hangi partiye oy verdiyse belediye başkanlarının o partide görev almasını savunduğunu ifade eden Arıkan, “Bugün yaşadıkları kan kaybını gidermek için bunu yapıyorlar. Belediye başkanlarının kendilerini seçmeye başladığı gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ancak belediye başkanlarının imkansızlıklardan dolayı içleri kan ağlayarak AKP’ye geçiyor” dedi. AKP’nin partilerinde başka belediye başkanlarıyla da irtibata geçtiğini ve kendileriyle görüşmelerinin sürdüğünü aktaran Arıkan, bundan sonra da seçmenin iradesini gösterdiği partilerin görevde kalmasını savunacaklarını söyledi.

İYİ PARTİ: OY KAYBININ GÖSTERGESİ

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, “Belediye başkanlarının kendi iradeleriyle davranırlar ve sonucunu görürüz. Önemli olan eskiden bu tür transfer hamlelerine ihtiyaç duymayan AKP’nin, bu girişimlere başlaması. Bunun ciddi bir oy kaybının göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Belli ki bir güç algısı yaratma ihtiyacı ortaya çıkmış” dedi.