Bakanlık patates ithalatında gümrük vergisini fiyatlar yükselirse diye sıfırlamış

Birkan BULUT

Ankara

Hükümetin geçtiğimiz yıl patates ithalatında gümrük vergisini aylarca sıfırlamasına ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verilen yanıtta, patates ithalatında gümrük vergisinin kaldırılması yine “Olası spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilebilmesi ve iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi amacıyla” açıklandı.

Geçtiğimiz yıl üretim maliyetlerinin artması nedeniyle soğan ve patates fiyatlarındaki artış tartışmalara neden olmuştu. Üreticiler tarımsal üretime destek verilmesini talep ederken, hükümet ise patates ve soğan üreticilerini spekülatörlükle suçlamış, Cumhurbaşkanlığı kararıyla patates ithalatında sıfır gümrük vergisi" uygulaması uzatılmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 18 Mart 2019 tarihinde konuyla ilgili verdiği soru önergesine, geçtiğimiz gün Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pademirli, sıfır vergili ithalatın tanzim satış çadırlarını desteklemek amacıyla yapıldığını iddialarına yanıt vermezken, tanzim satış noktalarına satışa sunulan ürünlerin Antalya, İzmir, Mersin, Konya, Kayseri, Isparta, Niğde illerimizden tedarik edildiğini aktardı.

TOHUMLUK İTHAL EDİLEN ÜLKELER

Yerli üreticilerin kullandığı patates tohumunun hangi ülkelerden getirildiği sorusuna ise Pakdemirli, “Ülkemiz tohumculuk yasal mevzuatına göre ticari amaçlı olarak patates tohumluğu ithalatına izin verilmemektedir. Yani yurt dışından getirilerek çiftçiye tohumluk satışı yapılamamaktadır. Sadece üst kademe tohumlukların, çoğaltım amacıyla (sertifikalı tohumluk üretiminde kullanılmak üzere) ithalatına izin verilmektedir. Çoğaltım amacıyla üst kademe patates tohumu ithalatı yapılan ülkeler Hollanda, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Belçika, Kanada ve Polonya'dır” dedi.

Yerli patates üretimini desteklemek amacıyla 2005 yılından itibaren Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, 2008 yılından itibaren Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği verildiğini kaydeden Pakdemirli, “Bitkisel Üretim Destekleme tebliğine göre; Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 80 TL/da, Yurt içi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 0,10 TL/kg, Mazot ve Gübre Desteği 25,57 TL/da verilmektedir” dedi.

SURİYE'DEN GELEN PATATESE YANIT YOK

Yıllardır savaş içerisinde olan Suriye'den patates ithal ithal edilmesinin izah edilmesi istedi, ancak Bakan Pademirli bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

TİCARET BAKANLIĞI SPEKÜLASYON DEDİ

Bakan Pakdemirli'nin yanıtında Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin cevabi cevabi görüşüne de yer verildi. Ticaret Bakanlığı'nın yanıtında patates ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulamasının uzatılması “Olası spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilebilmesi ve iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi amacıyla, 10/3/2019 tarihli ve 815 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" kapsamında patates ithalatında 31/5/2019 tarihine kadar 200 bin ton tarife kontenjanı açılmıştır” şeklinde savunuldu.