16 Ocak 2020 16:47
İşten atılan Ataşehir Belediye işçileri: İşimiz geri istiyoruz
Ataşehir Belediyesinde işten atılan bir grup işçi, belediye binası önünde işe iade talebiyle eylem yaptı.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Ataşehir Belediyesinde işten atılan bir grup işçi, “Bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz” yazılı dövizlerle belediye binası önünde eylem yaptı.
Açıklamayı yapan Melike Şahin “100 gündür Ataşehir Belediyesi önünde işimiz, ekmeğimiz, onurumuzdur diyoruz ve direniyoruz. İşçi arkadaşlarımızın haklarını savunduğumuz için işlerimizden çıkarıldık. bize yapılan haksızlığa karşı sessiz kalmadık. Bu gün 100. günümüz bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz” dedi. (DHA)