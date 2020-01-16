Eğitim Sen MYK Üyesi Sağdıç: Erdoğan’ın eğitime dair söyledikleri fiyaskonun itirafı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray’da yaptığı “2019 yılı değerlendirme toplantısı”nda eğitimde yaptıklarıyla övündü. Eğitim Sen MYK Üyesi İsmail Sağdıç da Erdoğan’ın eğitime dair söylediklerinin bir fiyaskonun itirafı olduğunu işaret etti.

Geçtiğimiz 17 yılda eğitim-öğretimde, öncelikle altyapıyla ilgili eksikleri giderdiklerini savunan Erdoğan “Çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarmak ve üniversite kapılarında yaşanan yığılmaları önlemek için kolları sıvadık. Öğretmen sayısını 652 bin ilaveyle 947 bine çıkardık. Derslik sayısını 316 bin ilaveyle 589 bine yükselttik. Üniversite sayısını 131 ilaveyle 207’ye, akademik personel sayısını 98 bin ilaveyle 169 bine ulaştırdık” dedi. Üniversitelerdeki öğrenci sayısının ise 1,6 milyondan 8 milyona tırmandığını belirten Erdoğan “Bizim üniversite öğrenci adaylığımızda 10 öğrenciden 1 kişi üniversiteye girerken hamdolsun şimdi neredeyse 10’da 10 üniversiteye girer duruma geldik” dedi.

İSMAİL SAĞDIÇ: ORTADA BAŞARI DEĞİL BAŞARISIZLIĞIN İTİRAFI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını Evrensel’e değerlendiren Eğitim Sen MYK Üyesi İsmail Sağdıç, Erdoğan’ın eğitime dair söylediklerinin aslında bir fiyaskonun itirafı olduğuna işaret ederek bir yandan üniversitelerdeki öğrenci sayıları ile övünülürken diğer yandan uluslararası ölçütlerdeki başarı ya da başarısızlığa dair hiçbir şey denmediğini belirtti.

7 MİLYON ÖĞRENCİ YURTTAN MAHRUM

Üniversitede öğrenim gören 8 milyon öğrenciden 672 binine yurt olanağı sağlanmasının başarı olarak sunulmasını eleştiren Sağdıç “Böylece aslında 7 milyon 328 bin öğrencinin yurt olanağından yararlanmadığı itiraf ediliyor. Daha geçtiğimiz haftalarda yemek ücretlerinin arttırılmasına karşı eylem yapan öğrencilerin durumu, yemek parası olmadığı için intihar eden üniversite öğrencisinin durumu görülmüyor” ifadelerini kullandı. Her ilde üniversite olmasını başarı olarak görüldüğüne, üniversitelerde artan boş kontenjanlar ve üniversite mezunu işsiz gençlerin durumlarının da görmezden gelindiğine dikkat çeken Sağdıç “Üniversitelerdeki akademik, bilimsel üretimin azlığı ve antidemokratik yönetim süreçleri ile üniversitelerde muhalif kimlikli akademisyenlerin tasfiyesi de gizlenmek isteniyor” dedi.

"TEK BAŞARISI KAMUSAL PARASIZ EĞİTİMİN TASFİYESİDİR"

947 bin öğretmen resmi kurumlarda çalışıyor” diyerek övünen Erdoğan’ın bu söyleminin halen 700 bin civarında ataması yapılmayan öğretmenin varlığını gizleyemediğini ifade eden Sağdıç, bu sayının önümüzdeki birkaç yılda milyonu aşacağını söyledi. Kamusal eğitimin giderek tasfiye edilmesiyle AKP döneminde hızla artan özel okul sayılarını hatırlatan Sağdıç “2012 yılında Türkiye’de okul öncesi, ilk ve orta öğretimde toplam 4 bin 664 özel okul varken bu sayı bugün12 bin 809’a yükselmiştir. AKP’nin en başarılı olduğu alan kamusal- parasız eğitimin tasfiye edilmesidir” ifadelerini kullandı. AKP’nin en başarılı olduğu konulardan birinin de dini vakıf ve derneklerin eğitimin her kademesine girmesi ve eğitimi bir ağ gibi sararak tamamen dinselleştirmesi olmasını eleştiren Sağdıç “Yine okullaşma politikaları iflas etmiştir. Velilerin tercih ettiği Anadolu ve fen liselerindeki okullaşma açısından fiyasko söz konusudur” dedi. AKP’nin 17 yıllık başarısızlık öyküsünü, sorunları görmezden gelerek sadece birkaç rakam üzerinden başarı olarak sunmaya çalıştığını anlatan Sağdıç “Bu başarısızlık sorunlar yokmuş gibi davranarak da ortadan kalkmaz. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı değerlendirmeler bize göre başarının değil, değinilmeyen konular üzerinden başarısızlığın itirafıdır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)