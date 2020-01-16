16 Ocak 2020 15:36

“Trump, İran nedeniyle AB ülkelerini ek vergi ile tehdit etti”

ABD Başkanı Trump'ın, Avrupa ülkelerini, ithal araçlara yüzde 25’lik tarife uygulamakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

Fotoğraf: EPA-EFE/Jim Lo Scalzo/AA

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    ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden devreye girmesini sağlayacak İhtilaf Çözüm Mekanizması’nı işletmemeleri halinde, Avrupa ülkelerini, ithal araçlara yüzde 25’lik tarife uygulamakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

    Euronews’un Washington Post gazetesinden aktardığına göre, üst düzey bir Avrupalı yetkili, Trump’ın tehdit mesajının Washington’daki büyükelçilikler yoluyla değil, doğrudan Londra, Paris ve Berlin’deki makamlara iletildiğini açıkladı. Londra, Paris ve Berlin’de yetkililer, mekanizmayı işletme kararının alındığını ancak Trump’ın tehdidinden sonra olayın basına yansıması halinde “Washington’un yardakçısı” olarak görülmekten endişe duyulduğu için, karardan vazgeçme noktasına gelindiğini belirtti. Habere göre, konuyla ilgili Avrupalı bir yetkili, “Güçsüz görünmek istemedik. Bu yüzden tehdidi sakladık.” dedi. Haberde ifadelerine yer verilen Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Araştırma Direktörü Jeremy Shapiro da, “Gümrük tarifesi uygulama tehditleri, mafyavari taktiklerdir. Müttefikler arasındaki ilişkiler, genellikle böyle işlemez” dedi.

    İRAN DA AVRUPA’YI “ANLAŞMAYI SATMAK”LA SUÇLADI

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, Avrupa ülkelerini ABD’nin tehditlerine boyun eğerek nükleer anlaşmayı satmakla suçladı. AA’nın haberine göre Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, E3 olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından İhtilaf Çözüm Mekanizması’nın devreye sokulmasından günler önce ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’yı tehdit ettiğine dair haberlere atıfta bulundu.

    Zarif, “E3, Trump’ın tarifelerinden kaçınmak için nükleer anlaşmadan geriye kalanları da sattı. Böyle işlemez arkadaşlar. Siz sadece onun iştahını açıyorsunuz. Lisedeki zorba arkadaşınızı hatırladınız mı? Bütünlüğünüzü satmak istiyorsanız devam edin ancak yüksek ahlak ve hukuk zemininden söz etmeyin. Ona sahip değilsiniz” ifadelerini kullandı.

    NÜKLEER ANLAŞMA NEDİR?

    İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya (P5+1) arasında 2015’te, Tahran’ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma imzalanmıştı. Trump’ın göreve gelmesinin ardından Washington, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran’a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

    Anlaşmanın diğer taraflarından Washington’u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan Tahran, Temmuz 2019’da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini askıya almış, 5 Ocak’ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya almakla tehdit etmişti.

    İngiltere, Almanya ve Fransa’nın dışişleri bakanlarının 14 Ocak’ta yayımladığı ortak açıklamada, “İran’ın eylemleri göz önüne alındığında, KOEP kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36’da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki ortak komisyona taşımaktan başka seçeneğimiz kalmadı” denilmişti. (DIŞ HABERLER)

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