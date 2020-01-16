EMEP: Metal işçisi ile dayanışmaya

MESS’in dayatmalarına karşı metal işçileriyle dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, 19 Ocak Pazar günü Birleşik Metal-İş’in Gebze’de düzenleyeceğiz mitinge katılacaklarını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, işçilere düşük zam, üç yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma dayatan patronların sözleşme görüşmeleri boyunca kriz, işten atma, grev yasağı, Yüksek Hakem Kurulu tehditlerinin eksik olmadığını vurguladı.

"KAZANILAN HER HAK TÜM İŞÇİLERE EMSAL OLACAKTIR"

“Şimdi, patronların dayatmalarına karşı direnen metal işçilerinin yanında olma zamanı” diyen Erkan, “İlimizde onlarca işyerinde çalışan, yüzlerce metal işçisi ekmeğini büyütmek, haklarını korumak için greve hazırlanmaktadır. Biliyoruz ki sendikasız işyerlerinde de patronlar, MESS'ten çıkan rakama göre işçilere zam vermektedir. Metal işçisinin aldığı her zam, koruduğu ya da elde ettiği her yeni hak tüm işçilere emsal olacaktır. Tam da o nedenle bu sözleşme sadece metal işçisinin değil, tüm Kocaelili işçilerin sözleşmesidir. Metal işçisi kazanırsa tüm Kocaelili işçiler kazanır. İşçilerin gerçek partisi olan partimiz, 19 Ocak Pazar günü MESS'in dayatmalarına karşı Gebze'de Birleşik Metal-İş Sendikasının çağrısıyla yapılacak mitingde metal işçileri ile yan yana, omuz omuza olacaktır” açıklamasını yaptı. (Kocaeli/EVRENSEL)