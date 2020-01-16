16 Ocak 2020 15:03

Finlandiya’da ocak ayı sonunda yeni bir grev dalgası

Finlandiya’da işçi ve memur sendikaları 27 Ocak’ta iki haftalık grev kararı aldı. Greve, TİS konusunda anlaşma sağlayamayan orman işçileri de katılacak.

Görsel: Pixabay

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Finlandiya’da sanayi işçilerinin grevle sözleşmedeki “yılda 24 saat ücretsiz çalışma” maddesini kaldırtmalarının ardından, memur sözleşmesinden de aynı maddenin çıkarılması talebiyle işçi ve memur sendikaları 27 Ocak’ta iki haftalık grev kararı aldı. Greve, TİS konusunda anlaşma sağlayamayan orman işçileri de katılacak.

    Finlandiya’da emek hareketi ilerliyor. Geçtiğimiz yılın son aylarında posta çalışanları, sanayi işçileri ve diğer iş kollarındaki işçi ve emekçilerin direnişleri, patronların geri adım atmaları ve işçilerin kazanımlarıyla sonuçlanmıştı.100 bin sanayi işçisi ve emekçinin grevinden sonra Teknoloji Endüstrisi isimli patron örgütü, 2016 yılından bu yana çalışanlara zorla dayatılan yılda 24 saat ücretsiz çalışma uygulamasını kaldırmak zorunda kalmıştı. 

    Grevden dolayı Finlandiya’nın ihracatının darbe yemesinden ve rekabet gücünü yitirmekten şikayet eden tekeller, üretimdeki işçiler için 24 saat ücretsiz çalışma uygulamasına son verilmesini kabul etmesine rağmen aynı hakkı memurlara tanımamakta direniyor.

    27 OCAK’TA İKİ HAFTALIK GREV BAŞLIYOR

    İşverenlerin tutumuna tepki gösteren memurları örgütleyen PRO federasyonu ile Sanayi İşçileri Federasyonu, memurlara dayatılan 24 saat ücretsiz çalışmanın kaldırılması talebiyle 27 Ocak günü itibariyle iki hafta süreyle greve gitme kararı aldı. Pazar günüden itibaren de tüm fazla mesaileri durdurdu. Greve gidecek 260 işyeri arasında ABB, Boliden, Neste ve Borealis gibi büyük şirketlerin fabrikaları da bulunuyor.

    KAĞIT VE ORMAN İŞÇİLERİ DE GREVE GİDECEK

    Kağıt İşçileri Federasyonu da, işverenleri temsil eden Orman Endüstrisi ile süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için greve gideceğini açıkladı.

    İşverenlerle 34 toplantı gerçekleştirmelerine rağmen mesafe kaydedemediklerini, zamları bile görüşemediklerini belirten Kağıt İşçileri Federasyonu, işverenin taleplerini kabul etmemesi durumunda 26 Ocak günü greve başlayacağını belirtti.  Grev 70 işyerindeki 9 bin işçiyi kapsıyor.

    GREVİN TOPLUMSAL ETKİLERİ OLACAK

    Neste’nin petrol rafinerisinde de grev kararı alınması ise işverenleri kaygılandırıyor. Yakıt dağıtımının uzun süre aksamasının birçok biçimde toplumu felç edeceğini savunuluyor. Grevden trafik, ısıtma sistemleri, kurtarma ve diğer kurumlarla gıda dağıtımının etkileneceğine dikkat çekiyor.

    Yazılı bir açıklama yapan Neste’nin Personel Müdürü HanneleJakosou-Jansson, petrol rafinelerindeki 2 haftalık grevin rafinerileri kritik bir duruma sürükleyeceğini, üretim ve dağıtımı 2 haftadan fazla etkileyeceğini söyledi.

    Grevin güvenlik ve çevre risklerinin artmasına, makine ve aletlerin paslanmasına neden olacağının öne süren Jansson, “Kışın ortasında bir rafineriyi kapatmak çok riskli bir operasyondur ve bunun sonuçları büyük olacak” dedi. 

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