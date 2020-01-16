Ankara Üniversitesi SBF Dekanlığı: Akademisyen alımı objektif kriterlere uygun

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, “silahlı asistan” haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada araştırma görevlisi alım sürecinin her aşamasının mevzuatta, kurallara ve objektif kriterlere uygun olduğunu savundu.

SBF Dekanlığı ayrıca, basın yayın organları aracılığıyla öğrendikleri görüntüyü hiçbir şekilde tasvip etmediklerini ve üniversitelerin türden görüntülerle anılmaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün SBF’ye silah doğrultan Murat Anıl Varol hakkında inceleme başlattığı öne sürüldü. (HABER MERKEZİ)

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