Merkez Bankası politika faizini 0,75 puan düşürdü

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Arkeolog Merve mobbing sonucu intihar etti iddiası: Yetkililer mobbinge sessiz

Antep'te müzede görev yapan Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharına, maruz kaldığı mobbingin neden olduğu öne sürüldü. Kültür Sanat Sen "Yetkililer mobbinge sessiz" açıklaması yaptı.