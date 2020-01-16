16 Ocak 2020 14:34
Merkez Bankası politika faizini 0,75 puan düşürdü
Merkez Bankası yüzde 12 olan politika faizini yüzde 11,25 düzeyine düşürdü.
Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 12’den yüzde 11,25’e düşürdü.
İktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini savunan Merkez Bankası, “Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir” dedi. (DHA)