Nuray ÖZTÜRK

İzmir

Bornova Belediyesinin her kademedeki öğrencilere ücretsiz kurs desteği verdiği BELGEM’de iş güvencesi ve kıdem tazminatı hakkından yoksun bir şekilde saat ücreti karşılığı çalışan öğretmenlerin sendikalaşarak verdikleri mücadele kazanımla sonuçlandı. İşçiler 1 Şubat'tan itibaren kadroya geçirilecek.

BELGEM’de çalışan 37 öğretmen saat ücreti karşılığı çalıştırıldığı için KHK ile taşerondan kadroya geçiş sürecinde, ihale sona erene kadar taşeron şirkette kalmış ve hiçbir haktan yararlanamamıştı. İhalenin bitmesinin hemen ardından belediye şirketi BORBEL’e aktarılan öğretmenler Yüksek Hakem Kurulunun bağıtladığı toplu iş sözleşmesinden yararlanmış ancak Sayıştay kararı gereği toplu iş sözleşmesi farklarını alamamışlardı. Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube’de örgütlenen BELGEM çalışanlarının verdikleri mücadele sonuç verdi. Önceki gün Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkesoğlu, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Çamdibi’de bulunan BELGEM binasında yapılan törenle 37 öğretmenin 1 Şubat itibariyle kadroya geçirileceği açıklandı.

‘ÖĞRETMENDEN ÇOK İMAM VAR’

Törende konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 5 bin 500 genç ve çocuğa kurs desteği veren BELGEM’de çalışan 37 öğretmenin yarına daha güvenli bakabilmeleri için çalışma koşullarının düzeltilmesi ve iş güvencelerine kavuşmaları için yarı zamanlı çalışmadan tam zamanlıya geçirdiklerini duyurarak, “Bugünkü müjdemiz bu değil, bu olması gereken yapmamız gereken bir şeydi ve yaptık. Asıl müjdemiz 55-60 bin öğrenciye ulaşan dijital dershaneyi hayata geçirmiş olmamız. Türkiye’de ödül alan bir projedir ve geçtiğimiz ay hayata geçirdik” dedi. İktidarın eğitim politikalarını eleştiren İduğ, “Türkiye’de öğretmenden çok imam var. İşsiz imam yok ama işsiz öğretmen çok. PİSA 2018 sonuçlarına göre 37 OECD ülke içinde 31 sırada yer aldık. İktidarın mevcut eğitim politikalarıyla bu durumun değişme şansı yok. Ama biz hem gençlerimize hem de öğretmenlerimize inanıyoruz. Öğretmenlerimden tek bir isteğim var, bilimsel bir eğitimde ısrar etmeleri ve idealist olmaları, laiklik ve demokrasiye inanan gençler yetiştirmeleri. Bizi iktidarın bu karanlık tablosundan çıkaracak, çok daha başarılı çocuklar yetiştirmeleri. Türkiye büyüyecekse eğitimle büyüyecektir. Bütçemizin öncelikli projeleri arasında hep eğitim olacak” diye konuştu.

YENİ DERSHANEYLE ÖĞRENCİ SAYISI ARTACAK

Bornova merkezde bulunan eski bir dershane binasını satın aldıklarını duyuran İduğ, “Dijital dershaneyi önemsiyoruz ama yüz yüze eğitimi daha da önemsiyoruz. İlerleyen zamanlarda hem öğretmen kadromuzun sayısını artıracağız hem de 5 bin 500’lerde olan öğrenci kapasitemizi 9-10 binlere çıkaracağız. Geleceğimiz olan gençlerimizin eşit ve bilimsel eğitim alabilmesi için seviye 2’leri en azından 4’lere çıkarmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya kararlıyız” dedi.

Fotoğraf: BELGEM Çalışanları



‘ÖĞRETMENLERİMİZ GÜVENCEYE KAVUŞTU’

Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise öğretmen açığına rağmen yaşanan “atanamayan öğretmenler” gerçeğine dikkat çekerek, “Güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışan hocalarımızın tam zamanlı ve güvenceli bir işe kavuşmaları bizi çok sevindirdi. Hem geleceğimiz gençlerimizin daha iyi eğitim almaları, hem de çalışanların güvenceli bir işe kavuşmalarında küçük bir katkımızın olması bizi ayrıca sevindirdi. Bornova Belediye Başkanına ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise bir öğretmen çocuğu olarak onur duyduğunu belirterek, “Artan işsizlik rakamları ortada, ataması yapılmayan öğretmenlerimizin sayısı ortada. Gençlerimizin geleceğinin nasıl karartıldığını görüyoruz. Ama yarınlara dair umutluyuz. Herkese eşit, parasız, kamusal eğitim bir haktır. Bornova Belediyesinin, yerel yönetimlerin attığı bu adımlar çok önemli. Kendilerine teşekkür ederiz. Bizim de tuzumuz varsa ne mutlu bize. Emeğin hüküm sürdüğü Türkiye’yi hep birlikte kuracağız” diye konuştu.

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