16 Ocak 2020 13:04

Buca kent merkezine bin ağaçlık orman

Buca kent merkezinde 25 dönümlük alanda bin ağaçlık orman projesi için çalışmalar başlatıldı.

Buca Belediyesinden kent merkezine bin ağaçlık orman

Fotoğraf: Buca Belediyesi

İzmir’in en kalabalık ilçesi Buca’nın kent merkezindeki yeşil alanını artırmak için çalışma yürüten Buca Belediyesi, kırsal kesimlerdeki yeşil alanların korunması için mücadele verirken kent merkezine yeni bir ormanlık alan kazandırıyor. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Şirinkapı Mahallesi’nde, Buca Tenis Kulübü karşısında yer alan toplam 24 bin 750 metrekarelik boş alanın ormanlık alan olarak değerlendirilmesi için verdiği talimat sonrasında alanda fidan dikim çalışmaları başlatıldı.

BİN AĞAÇLIK ORMAN

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından alanın zemin düzeltme çalışmaları gerçekleştirildikten sonra ağaç dikim çalışmaları başlatıldı. Bölgeye uygun ağaçlardan oluşan bir kent ormanı olacak projede toplamda bin fidan dikilecek. 

Buca’nın havasının temizliği ve yeşil varlığı için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Belediye Başkanı Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden beri Buca’nın yeşil varlığının korunması ve arttırılması için yaptığımız çalışmalardan hiç taviz vermedik. Şimdi de ilçemizdeki atıl yerlerimizin değerlendirilmesi için, hemşerilerimizin, çocuklarımızın temiz havada büyüyebilmeleri için ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Çünkü bu sorumluluk sadece Bucalılara değil, tüm İzmir’e karşı olan sorumluluğumuzdur” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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