Zihinsel engelli kadını istismara maruz bırakmakla suçlanan sanıklar beraat ettirildi

Bağcılar'da yüzde 70 oranında zihinsel engelli A.M.'yi (44) cinsel istismara maruz bırakmak suçuyla yargılanan Müslüm D. (28), Gökhan Ö. (28) ve Yasin C.'nin (25) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle üç sanığın da beraatine karar verdi.

DHA'nın haberine göre, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz yargılanan sanıklar Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün istismarın gerçekleştiği sırada kadının engelini bildiklerine dair dosyada delil olmadığını, bu konuyla ilgili Adli Tıp Kurumundan rapor alındığını ve sanıkların bu durumu bilmelerinin mümkün olmadığını öne sürdü. Mütalaada, sanıklar Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün, A.M.'yi istismara maruz bıraktığına dair kanaat oluşmadığı gerekçe gösterilerek, Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün beraatleri talep edildi. Savcı, Sanık Yasin C. için de "suçun unsurları oluşmadığı"nı gerekçe göstererek beraatini istedi.

"Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan da yargılanan Müslüm D. ve Gökhan Ö. hakkında ise savcı, A.M.'nin rızasıyla içeri girdiklerini ve A.M.'nin engelini bilmelerinin mümkün olmayacağını öne sürerek sanıkların bu suçtan da beraatini istedi.

"BİLMİYORDUM" SAVUNMASI

Müslüm D. son sözü sorulduğu sırada "Mağdurun durumunu bilmiyordum. Kendisini ilk kez o gün gördüm. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanıklar Gökhan Ö. ve Yasin C. de beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle 3 sanığın da beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar'da 30 Eylül 2018 tarihinde apartmanın 5. katında örtü silkeleyen zihinsel engelli A.M.'ye kapıyı açtırtıp cinsel istismara maruz bıraktıkları suçlamasıyla gözaltına alınan Müslüm D. (28) ve Gökhan Ö. (28) tutuklandı. Olay günü arkadaşlarının peşinden giden ancak daireyi bulamayan Yasin C. (25) serbest kaldı. Yapılan incelemelerde A.M.'nin iç çamaşırında Müslüm D. ve Gökhan Ö.'nün DNA profiline rastlandı. İki şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, sanıkların arkadaşı olan Yasin C. (25) hakkında da "Nitelikli cinsel saldırı" suçuna teşebbüsten 8 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianamede A.M.'nin yüzde 70 oranında orta derecede mental retardasyon rahatsızlığı bulunduğu ve IQ'sunun 43 olduğu kaydedildi. (HABER MERKEZİ)

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