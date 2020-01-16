Arkeolog Merve mobbing sonucu intihar etti iddiası: Yetkililer mobbinge sessiz

İnanç YILDIZ

Diyarbakır

Antep'te Zeugma Mozaik Müzesinde Arkeolog olarak çalışan Merve Kaçmış 13 Ocakt'ta yaşamına son verdi. Ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, "kayıp" olan 150-200 adet tarihi eseri usulsüz şekilde üzerine geçirmesi konusunda kardeşinin müze müdürü tarafından mobbinge maruz kaldığını iddia etti. Konuyla ilgili soruşturma açılırken, yazılı açıklama yapan Kültür Sanat Sen ise müdüre yönelik mobbing davalarının açıldığını ancak yetkililerinin bu duruma sessiz kaldığını söyledi. Sendika ayrıca, aynı müdür döneminde daha önce de bir personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü mezunu olan 33 yaşındaki Merve Kaçmış, yaklaşık iki yıl önce Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Zeugma Mozaik Müzesine sözleşmeli memur olarak atandı. Diyarbakır'a ailesinin yanına gelen Kaçmış, 13 Ocak’ta yaşamına son verdi. Ancak Kaçmış’ın aylardır müzenin müdürü olan E.Ö.'nün mobbingine maruz kaldığı iddia edildi.

Kendisine mobbing uygulayanları tek tek anlattığı bir mektup bırakarak yaşamına son veren Kaçmış'ın ölümü üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yaşanan intiharın ardından Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de olayın araştırılması için Bakanlıktan müfettiş talebinde bulundu.

"KAYIP TARİH ESERLERİ USULSÜZ ÜZERİNE ALMASI İÇİN BASKI YAPILDI"

Diyarbakır’da kurulan taziyesinde Evrensel’e bilgi veren Kaçmış’ın ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, söz konusu iddialar hakkında şunları anlattı:

"Kardeşim Merve Kaçmış iki yıldan beri Gaziantep Müze ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Arkeolog olarak görev yapmaktaydı. Müzede bundan 6-7 ay öncesinde çalışan bir memurun başka bir kuruma gönderilmesi sonucunda o memurun üzerindeki tarihi eserlerin devredilmesine ilişkin çalışmalar sırasında 150-200 adet eksik tarihi eserin olduğu ortaya çıkmıştır. Kardeşime müzede kayıp olan eserleri usulsüz bir şekilde üzerine geçirmesi konusunda müze müdiresi tarafından baskı yapılmaya başlanmıştır" dedi.

"SON İKİ AYDA BASKILAR GİDEREK ARTTI"

Son iki ayda kardeşine yönelik baskıların arttığını söyleyen Kaçmış, 10 Ocak’a kadar kardeşine süre verildiğini belirterek, “Kardeşimin usulsüz olan bu durumu kabul etmemesi nedeniyle üzerindeki baskı ve mobbing giderek artmıştır” dedi.

Kardeşinin yaşamına son vermesinden sonra işyerindeki baskılara dair sorumlular ile ilgili arkasından bir mektup bıraktığını söyleyen Kaçmış, mektubun savcılıkta olduğunu belirterek, "Konuya ilişkin savcılık yetkililerine gerekli bilgiler verilmiş olup soruşturma süreci başlatılmıştır” dedi. Yaşanan bu olaylardan ötürü öfkeli ve üzüntülü olduklarını belirten Kaçmış, “Öncelikle genç bir kızı intihara kadar sürükleyecek baskıyı yapan müze müdüresinin, soruşturmanın selameti açısından bir an önce açığa alınması gerektiğine inanıyoruz. Başka canların yanmaması için bu olayın üzerine gitmek istiyoruz" dedi.

Kaçmış’ın yaşamına son vermesiyle ilgili KESK’e bağlı Kültür Sanat Sen de bir yazılı açıklama yaptı.

KÜLTÜR SANAT SEN: MOBBİNGE YÖNELİK DAVALAR AÇILMIŞ

İşyerindeki baskı ve mobbingin yaklaşık 3 yıldır sürdüğü belirtilen açıklamada, "Birçok personelin bu durumdan kaynaklı soruşturmaya maruz kalarak görev yerlerini değiştirmek zorunda kaldıkları söylenmektedir. Mevcutta Müze Müdürüne açılmış mobbing davalarının olduğu bilinmekle birlikte Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Teftiş Başkanlığının durumu bilmesine rağmen Müdür hakkında hiçbir işlem yapmadığı yönünde üyelerimizden şikayetler gelmiştir" denildi.

"YETKİLİLERİN SESSİZLİĞİ VE CEZASIZLIĞI BASKILARI ARTTIRDI"

Yetkililerin yaşanan duruma sessiz kalması ve cezasızlık kültürünün personel üzerindeki baskıları arttırdığı dile getirilen açıklamada, "Bölgeden gelen bilgilerde, Genel Müdürlükten müzeye ziyarete gelen kimi kurum yöneticilerinin personelle yaptıkları toplantıda 'müdürünüz genç, güzel ve iyi hiç birinizden şikayet duymayacağız. Siz arkeologlar dinsiz, ateist ve solcu oluyorsunuz hepiniz hizaya geleceksiniz' şeklinde tehditlerle karşılaştıklarını, müzede çalışan arkadaşlarımız müdür hakkındaki tüm şikayetlerine rağmen bir sonuca varamadıklarını ifade etmektedir" dedi.

"KAÇMIŞ’A YÖNELİKTE PSİKOLOİK ŞİDDET VE BASKI VARDI"

Kaçmış’ın tarihi eserleri kısa sürede zimmetine alması için baskı ve tehditle mücadele etmek zorunda kaldığı ileri sürülen açıklamada, "Sözleşmeli olduğu için 'Eğer şu tarihe kadar yapmazsan sözleşmeni feshederim ve senin dilin çok uzadı' şeklinde hakaretler ile karşılaştığı söylenmektedir. Uzmanların mevzuatın açık olması nedeniyle zimmet işinde sayım ve kontrol yapmadan eserleri alamayacağını belirtmelerine rağmen Müdür E.Ö’nün psikolojik şiddet ve baskılarının devam ettiği söylenmektedir. Genç arkeoloğun geçen hafta sonu memleketi Diyarbakır’a gittiği bir yakınının rahatsız olması nedeniyle pazar günü Müdüründen 1 günlük izin istediği ancak bu izinin verilmemesi ile birlikte baskıya maruz kaldığı, bunun üzerine meslektaşlarının birkaç telefon görüşmesi sonrası bu eylemi gerçekleştirdiği anlatılmaktadır" denildi.

DAHA ÖNCE DE BİR PERSONEL HAYATINDAN OLMUŞ

Ayrıca, aynı müdür döneminde daha önceki yıllarda da bir gişe personelinin işinden olduğu ve daha sonra bu durumu kaldıramayan personelin yaşamına son verdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bölgeden birçok uzmanın maruz kaldığı bu baskı ve mobbing Kültür Bakanlığında liyakatsiz ve özellikle Memur-Sen üyesi olan müdürlerin kendilerini personelin efendisi gibi görmeleri ve devlet müzelerini ise kendi çiftlikleri şeklinde yönetmelerinden kaynaklıdır. Özellikle sorgulanması gereken konu bu şikayetlerin neden değerlendirmeye alınmadığı ve bir insanın hayatına mal olmasının neden beklendiğidir. Ayrıca belirtmek isteriz ki ölümü tercih eden arkeolog arkadaşımız Memur-Sen üyesidir. Yalnız Memur-Sen'den her zamanki gibi konu ile ilgili ne bir açıklama gelmiştir ne de yaşanan süreçte olaya müdahale de bulunulmuştur. Müzede görevli arkeolog arkadaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu olay intihar değil cinayettir ve sorumluları derhal yargı önüne çıkarılmalıdır"

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI, BAZI PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır'da toprağa verilen Merve Kaçmış'ın mobbinge uğradığı iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığınca soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Müzesi Müdürlüğü'nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış'ın 13/01/2020 tarihinde Diyarbakır'da hayatına son vermesine ilişkin, sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır. Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Öte yandan söz konusu iddiaları sormak için Zeugma Mozaik Müzesini aradık. Ancak Müze Müdürü E.Ö. telefonumuza bağlanmadı. Müdürlük santralınca daha sonra geri dönüş yapılacağı belirtmiş olmasına rağmen bir dönüş sağlanmadı.

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