16 Ocak 2020 10:06

Burdur'da 4 askerin uyuz ve verem karantinasına alındığı iddia edildi

Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan askerler, sağlıklı yaşam ortamı olmadığı için uyuz ve veremden dolayı 4 arkadaşlarının karantina altına alındığını iddia etti.

Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı kapısı

Fotoğraf: MA

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    Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında zorunlu askerlik görevini yapan askerler, hijyen ve sağlıklı yaşam ortamı olmadığını, uyuz ve veremden dolayı 4 arkadaşlarının karantina altına alındığını ve tüm yatakların yakıldığını öne sürdü. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, iddiayı Meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi.

    Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında zorunlu askerlik görevini yapan askerler, yaşadıkları hak ihlallerini telefonla ulaştıkları Mezopotamya Ajansına (MA) anlattı. İsim vermeyen askerler, kaldıkları ortamın sağlık koşullarına uygun olmadığını, duş alamadıklarını ve duş sırasının haftalarca sürdüğünü ileri sürdü.

    "4 KİŞİ KARANTİNADA"

    İsim vermek istemeyen bir asker, şunları anlattı:

    "Burada yaklaşık 1500 ila 2 bin kişi var. Bizim bölük 450 kişi ve kimse duş alamıyor. Geçen gün uyuz vakası çıktı ve bütün yatakları yaktılar. 2 kişi uyuz, 2 kişi verem olmak üzere 4 kişi karantinada. Biz perişan olduk, çok zor durumdayız. Yetkililer durumun farkında ancak tek yaptıkları şey yatakları yere attırıp ateşe vermek oldu. 2 bin kişilik bir yerin çamaşırhanesi yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tuvaletler ve yataklar pislik içinde. Benim yatağım sapsarı olduğundan dolayı gömleklerimi serip yatıyorum ama nereye kadar dayanırım bilmiyorum. Ben de revirlik oldum. Salgının başlamasından korkuyoruz. Akşam saat 19.00'dan 22.00'a kadar bizi gece eğitimi adı altında farklı yerlerde topluyorlar ama bir şey yapmıyoruz, sadece bekliyoruz" diye belirtti.

    "SAĞLIKLI BİR YAŞAM HAKKI SAĞLANSIN"

    İddia dair MA'ya konuşan Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, olayı Meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi.

    Askeri birlikte çamaşırhanenin olmaması, duş imkanlarının çok kısıtlı olması, duş sırasının bir hafta sonraya verilmesi, temizlik konusunda sıkıntıların olmasının uyuz ve verem gibi hastalıklara yol açtığını kaydetti. Gergerlioğlu, "Aldığımız haberlere göre bu alanda verem ve uyuz hastalığının başladığı, komutanlarında yatakları ateşe vermek sureti ile tedbir almaya çalıştığı 21. yüzyıldaki bir ülke için çok üzücü haberler bunlar. Madem bu gençleri askere almışsınız, her şeyinden ve sağlığından da sorumlu olmanız gerekir. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Bir an evvel sağlıklı bir yaşam hakkının sağlanması için gereken tedbirler alınmalıdır" dedi.

    "YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

    Gergerlioğlu, şunları söyledi:

    "Belli ki orada verem ve uyuz hastalığına yakalanan hatta bu hastalıklara yakalanıp belli olmayan hastalar var, gizli seyreden verem vakaları olabiliyor. Bugün maalesef birçok cezaevinde karşılaştığımız gibi temizlik sorunlarından dolayı uyuz salgını ortaya çıkmış durumda. Bunun üzerine de gidilmesi gerekiyor. Bu kadar ağır gayri insani ortamlarda bu tür hastalıkların olmaması mümkün değil. Bir an evvel yetkilileri göreve çağırıyorum" (HABER MERKEZİ)

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