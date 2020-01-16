Mardin'de kayyuma karşı çıkan Gülten İpek'in memurluktan men edilmesine tepki

Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesinde Kadın ve Gençlik Daire Başkanı olan Gülizar İpek, kayyum politikalarına itiraz ettiği için devlet memurluğundan çıkarıldı. Sendikalar, meslek odaları ve kadın kurumları Gülizar İpek’in belediye tarafından memurluktan men edilmesini protesto etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Gülizar İpek’i önce açığa aldı, 14 Ocak'ta da disiplin kurulu tarafından memurluktan men edildi. Mardin KESK Şubeler Platformu, Şahmaran Kadın Platformu, Mardin Tabip Odası, Mardin Diş Hekimleri Odası, Mardin TMMOB tarafından olayla ilgili yapılan basın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu durum hukuksuzluğu, adaletsizliği normalleştirme, alıştırma çabasıdır. Ama bizim için bu durum ne normalleşecek ne de alışılacak bir durum değildir. Artık hukuk tekelden yapılıyor, demokrasinin esamisi okunmuyor. Siyasetçiler tutuklandı, kayyumlar atandı. Savaşın suç olduğu dünyada, ülkemizde barış talebinde bulunan insanlar gözaltına alındı; demokrasi talep edenler, anayasal hakkını kullananlar suçlu algısı yaratılarak ihraç edilmeye devam ediliyor. Mardin Büyükşehir Belediyesinde Kadın Ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı görevini yürüten Gülizar İpek arkadaşımız önce açığa alınmış olup; bu hukuksuzlukların sonucunda 14 Ocak 2020'de Mardin Büyükşehir Belediyesi yüksek disiplin kurulu tarafından memurluktan men edilmiştir. Bu karar tamamıyla keyfiyetçi bir tutum olup hiçbir hukuksal ve yasal dayanağı yoktur" HABER MERKEZİ)

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