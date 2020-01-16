İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: Zam beklentisi nedeniyle ilaç bulunamıyor

İstanbul Beylikdüzü’de iki çocuğun domuz gribi şüphesiyle yaşamını yitirmesinin ardından gözler piyasadaki ilaçlara çevrildi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, piyasada domuz gribi ilacını bulmada zorluk yaşandığını söyledi. Her yıl şubat ayında ilaçlara zam yapıldığını hatırlatan Sarıalioğlu, "Firmalar, ilaçlarını depolara vermek istemiyor ve dolayısıyla yurttaş eczanelerde domuz gribi ilacı dahil pek çok ilacı bulamıyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, şu an tansiyon, epilepsi, göz ailaçları ve ağrı kesicileri eczanelerde bulmanın zor olduğunu söyledi. Sarıalioğlu, her yıl ilaçlara yapılacak şubat zammı öncesinde aralık, ocak ve şubat aylarında benzer sorunların yaşandığını hatırlattı.

Fiyat Değerlendirme Komisyonu, özellikle yurt dışından gelen ve ithal olan ilaçların fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kuru geçen yıl yapılan artışın ardından 3,40 liraya yükseltmişti. 20 Şubat’ta yine ilaç kuruna zam gelecek. Zam gelmeden önce pek çok ilaç firmasının ilaçları piyasaya vermekten kaçındığını söyleyen Sarıalioğlu, "İlaç firmaları depolara, depolar da piyasaya ilaç vermekten kaçınıyor. Çünkü zam dönemlerinde ellerindeki ilaçları çıkarıp zamlı şekilde piyasaya sunmayı tercih ediyorlar" dedi. Bu nedenle piyasada pek çok ilacın bulunamadığını, domuz gribi ilaçlarının da bunlar arasında yer aldığını vurgulayarak “Halk arasında domuz gribi diye bilinen gripte artış var. Planlanmış olan ilaçlar yeterli gelmiyor" diye konuştu.

BAKANLIK: İLAÇ STOĞU YETERLİ

Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada ilaç stoğunun yeterli olduğu öne sürdü. Sarıalioğlu, Sağlık Bakanlığının açıklamasının ardından domuz gribi üreten ilaç firması şirketi ile görüşme yaptıklarını belirterek "Firmadan sabah itibarıyla günlük ortalama 50 bin kutu ilacı İstanbul’daki depolara dağıtım yapacakları bilgisini aldık. Önümüzdeki hafta itibariyle domuz gribi ilacı sıkıntısının sona ereceğini tahmin ediyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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