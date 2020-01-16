16 Ocak 2020 08:19
Son Güncellenme Tarihi: 16 Ocak 2020 17:43

Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Korgeneral Metin İyidil tutuklandı

“FETÖ” davasında savcılık itirazı üzerine tahliye kararı kaldırılan eski Korgeneral Metin İyidil tutuklandı.

GÜNCELLENDİ

Fotoğraf: MA

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    Ankara'da “FETÖ” davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil ifade işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek eski Komutanı Korgeneral Metin İyidil, “FETÖ”nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İyidil, istinaf başvurusunun ardından önceki gün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi'nce beraatına karar verilerek tahliye edildi. Savcılığın itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'ince Ceza Dairesi, isnat edilen edilen suç ve kaçma şüphesini gözeterek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

    İyidil, dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından Ankara'da gözaltına alındı. İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere zırhlı araçla Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İyidil, buradaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sevk edildi.

    MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

    Eski Korgeneral Metin İyidil, mahkemedeki savunmasında, suçsuz olduğunu ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanık Metin İyidil'e isnat edilen 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçunun vasıf ve mahiyetinin CMK'nın 100/3-A maddesi kapsamında kalan suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Kaçma şüphesi gözetilerek adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve atılı suç bakımından tutuklamanın orantılı bir tedbir niteliği taşıdığına hükmeden mahkeme, sanık Metin İyidil'in tutuklanmasına karar verdi.

    TFF BAŞKANI ÖZDEMİR'İN OĞLU VE GELİNİ DE GÖZALTINA ALINDI

    TFF Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir ve gelini Aslı Özdemir Metin İyidil’i kaçırma iddiası ile gözaltına alındı.

    Metin İyidil ile beraber; TFF Başkanı ve Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir, gelini Aslı Özdemir ve İyidil’in avukatı Abdullah Kaya da gözaltına alındı. Batuhan Özdemir ile Aslı Özdemir’in gözaltına alınma gerekçeleri arasında;  İyidil’i “kaçırma” şüphesinin yer aldığı iddia edildi. İyidil aynı zamanda Nihat Özdemir’in kayınbiraderi. (HABER MERKEZİ)

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