Tarsus'ta iş cinayeti: Çelik rafların altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir mantar üretim çiftliğinde devrilen çelik rafların altında kalan işçilerden Caner Yarasa (46) hayatını kaybetti. İşçiler Selim Serin, Ekrem Serin ve Yahya Doğan yaralandı.

DHA'nın haberine göre iş cinayeti, gece saatlerinde Topaklı köyündeki mantar üretim çiftliğinde meydana geldi. Poşetlenen mantarların konulduğu 2 metre yüksekliğindeki çelik raflar, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Devrilen çelik rafların altında kalarak yaralanan işçiler Caner Yarasa, Selim Serin, Ekrem Serin ve Yahya Doğan, işletmedeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yarasa, hastanede hayatını kaybetti.

Ciğerlerinde hasar oluşan İşçi Selim Serin ise ilk müdahalenin ardından Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların tedavisi devam ederken, jandarma da olayla ilgili soruşturma başlattı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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