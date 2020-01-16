14. Aykut Kence Evrim Konferansı başlıyor

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek olan Aykut Kence Evrim Konferansı 24-25 Ocak tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş ve A Salonlarında gerçekleşecek. Kemal Kurdaş Salonunda temel düzeyde evrimle ilgili konular farklı yönleriyle tartışılacak. A Salonunda yapılacak etkinlikte ise dünyanın çeşitli üniversitelerinden akademisyenler kendi çalışmalarını İngilizce anlatacak.Konferansta Influenza virüsleri, genomik evrim, küresel problemler ve evrim ilişkisi, adaptasyon genetiği ve Türkiye’de evrim eğitimi gibi konularda bilgilendirici sunumlar yapılacak.Geçtiğimiz yıllarda Andrew Berry, Kenneth R. Miller, Douglas Futuyma, Jerry Coyne, Atephen Oppenheimer, Martin Hanczyc, Eva Jablonka, Michael Hofreiter gibi önemli isimlere ev sahipliği yapmış konferansta, bu yıl Roger Butlin, Nicolas Perrin, Evelyne Heyer, John Gowlett, Lawrence Kirkendall, Anna-Sapfo Malaspinas, John Pannell, Octavia Mateus, Romain Koszul, Emre Keskin, İsmail Kudret Sağlam, Zeynep Koçer, Esra Durmaz, Sibel İnan yer alacak.

14. Aykut Kence Evrim Konferansı’nın son kayıt tarih belirlenmezken, katılımın kontenjanla sınırlı olduğu açıklandı. (Ankara/EVRENSEL)